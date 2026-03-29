U velikim gradovima i malim mestima širom sveta, hiljade ljudi učestvovaće na više od 3.000 zakazanih događaja, protestujući protiv predsednika Donalda Trampa, njegovih politika i postupaka, sa ciljem kako sami navode, "borbe protiv diktature".

Organizatori očekuju da će demonstracije u Sjedinjenim Državama privući kako male grupe, tako i stotine hiljada ljudi, uključujući obične građane i svetske zvezde, koji će se javno suprotstaviti onome što vide kao preteranu vlast Trampove administracije u oblastima imigracije, izbora, zdravstvene zaštite, zaštite životne sredine i rata. Slični protesti, fokusirani na osudu konzervativnih politika, planirani su i u drugim delovima sveta.

Pokret "No Kings" i prethodni protesti

Pokret "No Kings" ("Bez kraljeva"), koalicija aktivističkih grupa, organizuje treći nacionalni protest u poslednjih deset meseci, u vreme kada nastavak rata u Iranu izaziva globalnu energetsku krizu, poremećaje u lancima snabdevanja hranom i pad berzi.

Istovremeno, zakonodavci na Kapitolu ostaju u sukobu oko finansiranja imigracionih operacija, što je dovelo do delimičnog zatvaranja vlade. Zbog toga radnici na aerodromima nisu primali plate, mnogi su odbijali rad ili napuštali poslove, što je izazvalo višesatna čekanja na sigurnosnim kontrolama.

Pokret "No Kings" debitovao je prošle godine u februaru, dok je decentralizovana koalicija zabeležila veće prisustvo u junu i još veće u oktobru, kada su Trampovi rođendanski događaji privukli pažnju javnosti.

Nedostatak jedinstvenog zahteva

Organizatori, međutim, ističu da protesti nemaju jedinstveni zahtev, već žele da usmere energiju na širok spektar nezadovoljstava vezanih za Trampa i njegove politike.

Zvezde i imigracioni problem u Minesoti

U Minesoti, gde je Trampova administracija sprovela poslednju imigracionu raciju tokom zime, na protestima se očekuje prisustvo zvezda poput Brusa Springstina i Džoan Baez, dok se Dejn Fonda već obratila okupljenima. Imigraciona operacija koja je dovela do ubistva dvoje Amerikanaca i hapšenja hiljada ljudi i dalje je aktuelna tema među stanovnicima.

Iran, rat i imigracija na vebsajtu protesta

Na sajtu "No Kings" rat u Iranu i napadi na imigrante istaknuti su kako bi privukli ljude na proteste. Imigracioni nadzor opisuje se kao "maskirana tajna policija koja teroriše naše zajednice", dok se rat u Iranu opisuje kao "nelegalni, katastrofalni sukob koji nas dovodi u opasnost i povećava troškove".

Scene sa protesta

U Kvinsu, linija demonstranata koja se protezala na više gradskih blokova zatvorila je saobraćaj dok su marširali do opštinske zgrade. Na čelu marša bio je znak sa Kraljicom Srca koja podiže ruku prema Trampu: "No Kings in Queens".

U Hobokenu su se okupili demonstranti u Pjer parku, dok je lokalni pevač Ed Fodžerti izvodio Bob Dilanovu pesmu "Blowin’ in the Wind". Noa Švarc je predvodio povorku iz Džersija koristeći megafon.

Globalni protesti

U Londonu demonstranti su nosili figure Trampa, Melanije i potpredsednika Džej Di Vensa, kao i karikature Ilona Maska i drugih zvaničnika. Karmen Kingston iz Njujorka nosila je poster "Minab masakr", podsećajući na napad na osnovnu školu za devojčice u Iranu u kojem je poginulo najmanje 175 ljudi, uglavnom dece.

- Rat je deo unutrašnje političke klime koja uključuje eroziju demokratskih institucija i nekontrolisano nasilje - rekla je ona, ističući širi kontekst protesta.