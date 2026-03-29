Oko 750 posetilaca uspelo je da se na vreme spasi i pobegne od vatre koja je u potpunosti progutala objekat, piše list Hojte.

Požar u diskoteci u Nemačkoj

Požar je izbio u diskoteci u ulici Zimenštrase u okrugu Ortenau. Hitne službe primile su dojavu oko 3:45 sati ujutru, nakon što je vatra primećena na krovu noćnog kluba.

- Kada su prve snage stigle na mesto događaja, diskoteka je već bila u potpunosti u plamenu - izjavio je David Oster, komandant vatrogasne jedinice Kel.

U trenutku izbijanja požara klub je još radio, a na teren su poslate brojne vatrogasne i hitne službe. Prema informacijama policije, svih 750 gostiju uspelo je da napusti zgradu, a nekima od njih pružena je medicinska pomoć.

- Svi su uspeli samostalno da izađu iz diskoteke - potvrdio je Oster.

Okolna industrijska zona je ograđena, a gašenje požara trajalo je do jutarnjih sati.