Severnokorejski lider Kim Džong Un nadgledao je testiranje raketnog motora sa visokim potiskom na čvrsto gorivo za oružje i ocenio ga kao razvoj koji će unaprediti strateške vojne sposobnosti zemlje, izvestili su državni mediji u nedelju.

Analitičari kažu da test signalizira napore da se više bojevih glava postavi na jednu raketu sposobnu da dosegne teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.

Stručnjaci za odbranu smatraju da Severna Koreja planira da koristi svoje raketne motore sa čvrstim gorivom za lansiranje interkontinentalnih balističkih raketa. Motori omogućavaju brže lansiranje raketa jer zahtevaju malo pripreme pre paljenja.

1/8 Vidi galeriju Kim Džong Un i Aleksandar Lukašenko Foto: BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE /HANDOUT/BELARUSIAN PRESIDENTIAL PRESS SE, HOGP/Belarus' Presidential Press Service

Moćno oružje Severne Koreje

Najnoviji test je, prema zvaničnoj Severnokorejskoj centralnoj novinskoj agenciji (KCNA), "deo je nacionalnog plana razvoja odbrane u okviru novog petogodišnjeg plana", bez dodatnih informacija o datumu ili mestu testiranja.

To je prvo zvanično potvrđeno testiranje raketnog motora sa visokim potiskom na čvrsto gorivo od septembra prošle godine, kada su državni mediji izvestili da je motor proizveo maksimalni potisak od 1.971 kilonjutna.

KCNA je navela da je poslednje testiranje postiglo veći potisak od 2.500 kilonjutna. Ovaj razvoj pokazuje odlučnost Severne Koreje da "stekne rakete sposobne da pogode ciljeve širom sveta", rekao je Hong Min, analitičar u Korejskom institutu za nacionalno ujedinjenje, za AFP.

1/8 Vidi galeriju Severnokorejski vođa Kim Džong Un prisustvovao testiranju hipersoničnih raketa Foto: 朝鮮通信社/KCNA via KNS, KCNA/KCNA

- S obzirom na povećani maksimalni potisak, ovo ukazuje na nameru da poseduje ICBM-ove sa globalnim dometom, kao i sposobnost da nadjača raketne odbrambene sisteme - dodao je.

Fotografije koje je objavila KCNA prikazuju lidera Kima Džong Una kako vrši inspekciju dela motora, okružen zvaničnicima. Druga slika prikazuje plamen koji izbija iz motora postavljenog na tlo, osvetljavajući okolni poligon narandžastim svetlom.

Kim je izjavio da su odbrambene sposobnosti Severne Koreje ušle u "značajnu fazu promene" u izgradnji strateških snaga.

Projektili s više bojevih glava?

Severna Koreja je već demonstrirala da je savladala tehnologiju motora potrebnu za lansiranje rakete sposobne da dosegne američko kopno sa motorom manjeg potiska, rekla je Li Ho Rjung iz Korejskog instituta za odbrambene analize.

- Već su prešli tu granicu - dodala je.

- Pitanje više nije da li raketa može da dosegne Sjedinjene Države, već da li može nositi više bojevih glava - istakla je.

1/4 Vidi galeriju Ćerka severnokorejskog lidera Kim Džong Una vozi tenk Foto: kcna / UPI / Profimedia, EPN/Newscom / Newscom / Profimedia, KCNA/KCNA

Raketa sa više bojevih glava može udariti više ciljeva jednim lansiranjem dok nadjačava odbrambene sisteme kroz istovremene, razdvojene ulazne jedinice.

- Raketa sa više bojevih glava zahteva veći potisak zbog veće težine - rekla je.

- Da bi Severna Koreja pokazala da može da lansira ICBM sa više bojevih glava, potreban je probni let kako bi se dokazalo savladavanje te tehnologije.

1/5 Vidi galeriju Kim Džong Un Foto: KCNA/KCNA

Pjongjang je poslednji put testirao ICBM u oktobru 2024.

Kim je takođe posetio bazu za obuku specijalnih snaga, prema drugom izveštaju KCNA, gde je nadgledao vežbe prikazane na fotografijama u kojima vojnici drže oružje, uključujući sekiru i čekić.