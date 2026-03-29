"lamiz" je poznat po svom hipsterskom fazonu

"lamiz" je poznat po svom hipsterskom fazonu

Iranske vlasti naložile su zatvaranje popularnog lanca kafića u Teheranuzbog dizajna na šoljama za poneti, za koji smatraju da se odnosi na navodno ubistvo vrhovnog vođe Alija Hamneija na početku američko-izraelskog rata protiv Islamske Republike, preneli su mediji.

Mediji van Irana izvestili su da kontroverzni dizajn šolja u lancu kafića Lamiz prikazuje prazan sto, što su vlasti protumačile kao aluziju na Hamneijevo ubistvo, kao i na odsustvo njegovog sina i naslednika Modžtabe Hamneija u javnosti od njegovog imenovanja.

Sporan dizajn



Filijale Lamiza u Teheranu zatvorene su i zapečaćene po nalogu pravosuđa, preneli su novinski servisi Tasnim i Mehr.

Kafić je, kako su rekli mediji, "u poslednjim danima na svojim proizvodima dizajnirao sporne motive protiv mučenika imama", misleći pritom na Hamneija, koji vlada Iranom od 1989. godine.

Kafić negirao političko značenje



U objavi na društvenim mrežama, koje su od tada takođe blokirane, kafić je naveo da je poslednjih godina dizajnirao posebne šolje za iransku Novu godinu, Novruz, koja se slavila ovaj mesec.

Negirao je bilo kakvo političko značenje uz objašnjenje: "Šolje nemaju nikakve veze s nedavnim događajima - njihova proizvodnja, od konačnog odobrenja dizajna do izrade i štampe, završena je za nekoliko meseci, a kompletna isporuka u magacine realizovana je pre početka svih ovih događaja."

Na fotografijama koje su objavili mediji van Irana vide se šolje sa ukrasom koji prikazuje prazan, šareni sto oko kojeg je mnoštvo kapljica u svim bojama.

ajatolah Ali Hamnei

Veoma popularan lanac kafića Lamiz

Kafići Lamiz poznati su kao mesta okupljanja mladih u konzervativnoj islamskoj zemlji gde je alkohol zabranjen, prema profilu franšize iz 2016. godine.

Video od 16. marta, podeljen na društvenim mrežama, prikazao je veštački generisanu verziju filijale kafića Lamiz kako je bombardovana, u plamenu i dimu. Natpis podeljen na Instagramu glasio je: "Svi prilozi za Trampa bili su fatamorgana!"

Kafić Lamiz ima više od 40 filijala širom Irana, od kojih je mnogo njih u Teheranu, i poznat je po svom hipsterskom fazonu, prema onlajn recenzijama.