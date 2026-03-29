Guverner Lenjingradske oblasti, Aleksandar Drozdenko je 29. marta prijavio "štetu" u luci Ust-Luga tokom ukrajinskog napada dronovima, dok Kijevnastavlja da cilja severozapadni ruski region smešten uz Baltičko more.

Drozdenko nije precizirao obim štete u luci, navodeći da su spasioci radili na gašenju požara oko 7 časova po lokalnom vremenu. Tokom prethodne noći, ukupno 36 ukrajinskih dronova je oboreno iznad Lenjingradske oblasti, dodao je Drozdenko.

Noćni napad 29. marta dolazi dok su ukrajinski dronovi dugog dometa nastavljaju da ciljaju ruske naftne terminale u lukama Ust-Luga i Primorsk. Prema izveštaju jednog ruskog Telegram kanala sa više od milion pratilaca, ovo je peta noć zaredom da ukrajinski dronovi napadaju Lenjingradsku oblast.

Ukrajinska strana do sada nije dala nikakvu izjavu o najnovijem napadu. "Kijev independent" nije mogao nezavisno da potvrdi izveštaje o napadima dronovima u Lenjingradskoj oblasti.

Ranije, 27. marta, stanovnici su prijavili da su čuli eksplozije u oblasti naftnih terminala, smeštenih uz Baltičko more, dok su zvaničnici upozoravali na moguć napad dronovima. Fotografije i video snimci postavljeni na društvenim mrežama prikazuju plamen koji izbija sa mesta napada.

Ust-Luga je jedna od najvećih ruskih luka na Baltičkom moru i glavni centar za izvoz sirove nafte i naftnih derivata. Smeštena zapadno od Sankt Peterburga, daleko od granice sa Ukrajinom, luka igra važnu ulogu u generisanju prihoda za državni budžet.

Luka nije jedini cilj u regionu koji je nedavno pogođen. 26. marta Generalštab je potvrdio da je pogođena Rafinerija nafte Kiriši Petroleum Organic Synthesis (Kinef) u gradu Kiriši, jugoistočno od Sankt Peterburga.

Dan ranije, Ukrajina je pogodila vojni ledolomac u luci Viborg, a fotografije nakon napada prikazuju brod koji se naginjao.

Oslanjajući se na dronove domaće proizvodnje i dugog dometa, Ukrajina pokušava da sa distance iscrpi ruski ratni aparat, ciljajući ruske vojne objekte i ključnu infrastrukturu koja podržava rusku vojsku. I dalje je teško proceniti uticaj izveštaja o ukrajinskim napadima dronovima na bojnom polju.

Rojters je 25. marta izvestio, pozivajući se na svoje proračune na osnovu tržišnih podataka, da je najmanje 40% kapaciteta Rusije za transport nafte zaustavljeno nakon ponovljenih ukrajinskih napada dronovima.

Izveštaj je objavljen više od nedelju dana nakon što je Ministarstvo finansija SAD 12. marta izdalo privremenu licencu koja dozvoljava zemljama kupovinu ruske nafte koja je trenutno zadržana na moru, u nastojanju da se stabilizuju globalne cene energenata dok rat SAD i Izraela protiv Irana remeti tržišta.