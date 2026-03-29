Slušaj vest

Grbavi kitkoji je već danima nasukan duž nemačkebaltičke obale, kasno u subotu uspeo je da se oslobodi nakon što je zapao na drugi peščani sprud, rekao je portparol ministarstva zaštite životne sredine savezne države Meklenburg-Zapadno Pomorje.

Pratila ga pomorska policija

Kita je pratila pomorska policija, rekao je Klaus Tancen, dodajući da su se plašili da bi, s obzirom na to da su vode u tom području vrlo plitke, životinja mogla ponovo da upadne u njih.

Nesrećna životinja privukla je veliku medijsku pažnju otkako se rano u ponedeljak nasukala na peščani sprud kod nemačkog letovališta Timendorfer Štrand, blizu Lubeka.

Višednevni napori da se kit dug između 12 i 15 metara oslobodi pokazali su se neuspešnim sve dok spasioci u četvrtak nisu iskopali kanal u okolnom peščanom području pomoću plutajućeg bagera, što je kitu omogućilo da sledeće noći slobodno otpliva dalje.

Foto: 54° / Felix Koenig / imago stock&people / Profimedia, -STR / AFP / Profimedia, Susanne Hübner, Susanne Huebner / imago stock&people / Profimedia

Kit se ponovo nasukao, ali je uspeo da se izvuče

Ekolozi i stručnjaci za more izrazili su bojazan da bi kit mogao ponovo da se nasuka u plićak, jer je, nakon što je zaplivao, uočeno da se vraća natrag u pliće područje.

To se i ostvarilo u subotu. Kit se ponovo nasukao na peščanom sprudu u zalivu Vismar, oko 40 kilometara istočno od Timendorfer Štranda, objavio je Greenpeace. Međutim, sve se na kraju završilo dobro kada je životinja ipak uspela da se izvuče iz plićaka i otpliva dalje.

Veliki kitovi poput grbavih kitova nisu autohtona vrsta u Baltičkom moru, ali povremeno završe tamo prateći jata riba u potrazi za hranom.