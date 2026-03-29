spremni su za dug rat sa amerikom i izraelom

Državni list "Tehran Times", pozivajući se na "iranskog bezbednosnog analitičara", izvestio je da bi, u slučaju američkog kopnenog napada, Iran zauzeo obale UAE i Bahreina.

Dobro obavešten izvor rekao je za "The Media Line" da režim u Iranu, na osnovu novog naređenja, preduzima mere za pripremu potencijalnog američkog kopnenog napada, kao i za suzbijanje mogućih diverzionih i destabilizujućih operacija u prestonici i većim gradovima, posebno na jugu i severozapadu zemlje.

Prema tom izvoru, naređenje - koje su distribuirali organi podređeni Generalštabom oružanih snaga, a samim tim usklađeni sa odlukama vrhovnog komandanta i njegovih ključnih institucija, Vrhovnog saveta za odbranu i Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost - prosleđeno je različitim vojnim i bezbednosnim jedinicama.

Tim jedinicama je naloženo da obezbede punu spremnost, zaštite osetljive lokacije, uspostave potrebne rasporede i pripreme se za moguću "intervenciju neprijateljskih terenskih elemenata u različitim regionima".

Iranske snage mogu da deluju i bez komande, poput "Operacije Valkira"

Ključno je da su ovlašćene da, ukoliko bude potrebno, deluju samostalno, čak i bez direktnih naređenja iz centralne komande.

Ovo naređenje, koje podseća na "Operaciju Valkira" u nacističkoj Nemačkoj, praktično daje svakoj vojnoj i bezbednosnoj jedinici pravo da deluje autonomno - ono što vlasti opisuju kao "otvori vatru po sopstvenoj proceni" (Ataš be Ekhtiar) - bez čekanja instrukcija nadređenih.

To ukazuje da Iran očekuje eskalaciju rata, uključujući mogućnost američkog kopnenog prodora na iransku teritoriju, pa čak i zauzimanje delova juga ili strateških ostrva.

Takođe sugeriše da se vlasti pripremaju za scenario u kojem bi centralna komanda ili komunikacione mreže bile ozbiljno narušene, zbog čega bi operativna ovlašćenja bila decentralizovana.

Opasnost od separatista i unutrašnjih neprijatelja

Naređenje dalje otkriva da iranski vojni komandanti veoma ozbiljno shvataju pretnju koju predstavljaju naoružane grupe u Teheranu i drugim velikim gradovima, kao i u iranskom Kurdistanu.

Pored toga, veliki delovi plemenskog stanovništva u zapadnom i jugozapadnom Iranu imaju pristup vatrenom oružju, često ilegalno, uglavnom lovačkim puškama. U istočnom Iranu i dalje su aktivne naoružane balučke grupe.

Čini se da je propaganda organizacije Mudžahedin-e Halk o operacijama njihove takozvane Oslobodilačke vojske i "pobunjeničkih jedinica", kao i glasine o postojanju "Besmrtne garde" (Gard e Džavidan) povezane sa monarhistima - koje je nedavno prvi put javno pomenuo Reza Pahlaviuoči proslave Čaharšanbe Suri - dodatno pojačala zabrinutost Irana.

Američke pripreme za moguću kopnenu operaciju

Nedavne vojne aktivnosti SAD, uključujući raspoređivanje marinaca i vazdušno-desantnih snaga u regionu, kao i ponovljene izjave Donalda Trampa i drugih američkih zvaničnika o mogućoj kopnenoj operaciji, dodatno su pojačale strahove unutar iranskog rukovodstva.

Ta zabrinutost ogleda se i u izjavama predsednika parlamenta Mohamada Bagera Galibafa, koji je, uprkos tome što nema formalnu izvršnu ili vojnu funkciju, javno upozorio SAD protiv bilo kakvog kopnenog napada na iranska ostrva.

Farzin Nadimi, viši saradnik Vašingtonskog instituta i analitičar za iranska vojna i bezbednosna pitanja, rekao je za "The Media Line" da američka kopnena operacija usmerena na privremenu kontrolu određenih ostrva ili obalnih položaja uz Ormuski moreuz deluje verovatno.

- Ono što se čini izglednijim u bliskoj budućnosti nije potpuna kopnena invazija, već ograničene, selektivne i dopunske kopnene operacije poput misija specijalnih snaga i pokušaja privremene kontrole pojedinih ostrva ili strateških obalnih tačaka uz Ormuski moreuz - rekao je.

Dodao je da se takav scenario bitno razlikuje od totalnog kopnenog rata, ali da i dalje nosi visoke troškove i rizike.

- Ulazak na teritoriju Irana radi okupacije ili dubokog prodora zahtevao bi velike snage, značajnu logistiku i dugoročnu političku volju, faktore koji bi brzo mogli pretvoriti sukob u dugotrajan rat iscrpljivanja.

Iako bi takav razvoj događaja oslabio poziciju režima, Nadimi ističe da će konačan ishod rata i dalje zavisiti od nastavka vazdušne kampanje i njene sposobnosti da odlučno destabilizuje Islamsku Republiku.

Iran spreman da izvrši invaziju na Bahrein i UAE

Ranije je "The Media Line" objavio audio-snimak pripisan komandantu Basidžau Teheranu, u kojem se navodi da, u slučaju napada dronovima, snage treba da "očiste područje", povuku se u okolne ulice i zauzmu položaje kako bi mogle da reaguju ako se aktiviraju neprijateljske oružane snage.

Procena unutar iranskih oružanih snaga jeste da bi sledeća faza sukoba mogla uključivati kopneni rat i urbane borbe. U četvrtak je "Tehran Times", pozivajući se na bezbednosnog analitičara, naveo da bi Iran u slučaju američkog kopnenog napada zauzeo obale UAE i Bahreina.

Ostrvo Harg u Persijskom zalivu pripada Iranu, a pojavili su se nagoveštaji da SAD spremaju iskrcavanje i osvajanje ovog strateškog ostrva i najvećeg naftnog terminala Irana, preko kojeg se ukrcava skoro 90 % iranske nafte i prevozi dalje širom sveta.

U svetlu izveštaja da se američka vojska priprema za "završni udar", iranske vlasti očigledno razmatraju scenarije poput vojne invazije, zauzimanja ostrva Harg ili drugih strateških tačaka, pa čak i delova južnog Irana u blizini Ormuskog moreuza kao realne mogućnosti.

Novo naređenje ukazuje da se, u odsustvu Modžtabe Hamneija - nominalnog lidera koji se retko pojavljuje u javnosti - vrh režima priprema za eskalaciju rata i mogućnost direktnog kopnenog sukoba.