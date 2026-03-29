Slušaj vest

E-3 Sentry AWACS(Avaks) bio je među letelicama oštećenim u iranskom napadu raketama i dronovima 27. marta. U napadu je ranjeno više od 10 američkih vojnika, uključujući dvoje teško, a oštećeni su i avioni za dopunu gorivom u vazduhu.

Portparol Centralne komande SAD odbio je da komentariše incident. Fotografija koju je analizirao časopis Air & Space Forces Magazine navodno prikazuje značajna oštećenja na jednom E-3 avionu, iako razmere štete nisu nezavisno potvrđene.

Avaks Foto: Printscreen Twitter/NORAD&USNORTHCOM

Mogući gubitak ključne letelice

Ako se to potvrdi, zvaničnici navode da bi oštećenje moglo učiniti avion nepopravljivim. Pre napada, u bazi se nalazilo šest E-3 aviona, prema dostupnim podacima iz otvorenih izvora.

E-3 AWACS ima ključnu ulogu u američkim vazdušnim operacijama još od kasnih 1970-ih, pružajući komandovanje i kontrolu, kao i obaveštajne, nadzorne i izviđačke sposobnosti.

Korišćen je u brojnim sukobima, uključujući operaciju "Pustinjska oluja", tokom rata na Kosovu i Metohiji, kao i u operacijama u Iraku, Avganistanu i protiv Islamske države.

Međutim, flota je smanjena na 16 aviona, sa operativnom spremnošću od oko 56 odsto u fiskalnoj 2024. godini. Stručnjaci upozoravaju da bi gubitak jednog operativnog E-3 mogao značajno uticati na sposobnost vazduhoplovstva da upravlja vazdušnim operacijama.

- Gubitak ovog E-3 je izuzetno problematičan, s obzirom na to koliko su ovi komandni centri ključni za upravljanje vazdušnim prostorom, koordinaciju letelica, ciljanje i pružanje drugih borbenih efekata - izjavila je Heder Peni.

1/11 Vidi galeriju Iranska Revolucionarna garda Foto: Shutterstock, EPA Ahmed Jalil, EPA Abedin Taherkenareh

Koje su to posledice po ratnu situaciju?

Analitičari navode da bi oštećenje moglo da stvori praznine u svesti o situaciji na bojištu i ograniči efikasnost gađanja ciljeva.

- To je značajan gubitak za rat na kratak rok - rekla je Keli Grijeko.

- To ima posledice, pojaviće se praznine u pokrivanju.

Peni je istakla da piloti lovaca u velikoj meri zavise od AWACS sistema za razumevanje situacije.

- Vrednost E-3 i njegovih operatera je u tome što vide širu sliku. Oni su poput šahovskog majstora, dok su piloti lovaca figure na tabli - objasnila je.

Ciljano gađanje ključne infrastrukture

Stručnjaci smatraju da Iran cilja ključne elemente američke vazduhoplovne moći, uključujući radarske sisteme, komunikacionu infrastrukturu i pomoćne letelice.

- Ovo svakako nije slučajno - rekla je Grijeko.

- Izgleda kao namerna kampanja usmerena na ključne komponente američke vazduhoplovne moći - dodala je.

Zvaničnici upozoravaju da će ovaj gubitak dodatno opteretiti preostalu AWACS flotu i uticati na pokrivenost u regionu. Situacija takođe ukazuje na dugotrajne probleme sa zastarelom flotom i kašnjenjem u uvođenju zamenskih sistema.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

Potreba za modernizacijom flote

- Preuzeli smo prevelik rizik u oblasti upravljanja borbom, kako sa ljudstvom, tako i sa letelicama - rekla je Peni.

- Svemir će biti izuzetna sposobnost u budućnosti, ali ona još nije dostupna. Ne možemo čekati buduće tehnologije koje još nisu u upotrebi.

Dodala je da je avion E-7 hitno potreban kao zamena za E-3 i da gubitak dodatno naglašava potrebu za ubrzanjem njegove nabavke i isporuke.

1/10 Vidi galeriju Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Širi kontekst sukoba

Prema zvaničnim podacima, više od 300 američkih vojnika je ranjeno u operaciji "Epski bes", dok je 13 poginulo. Sukob je takođe doveo do oštećenja ili gubitka više letelica, uključujući tankere, dronove i borbene avione, što dodatno opterećuje američke avijacijske kapacitete u regionu.