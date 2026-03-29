Upozorili su i da bi se svaki pokušaj američke kopnene invazije završio sa katastrofalnim posledicama.

- Američke trupe postale bi dobra hrana za ajkule u Persijskom zalivu - izjavio je portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija potpukovnik Ebrahim Zolfagari i poručio da su iranske snage spremne da odlučno odgovore ukoliko se ostvare pretnje o kopnenoj operaciji američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Ebrahim Zolfagari portparol Generaštaba iranske vojske
Ebrahim Zolfagari Foto: Facebook Printscreen

Potpukovnik Zolfagari je rekao da iranska vojska "odbrojava trenutke do uništenja američkih snaga" ukoliko dođe do bilo kakvog kopnenog napada ili pokušaja okupacije na teritoriji Irana.

- Tramp je više puta pretio Iranu kopnenim operacijama i okupacijom nekih ostrva u Persijskom zalivu. To nije ništa drugo do pusti san - rekao je Zolfagari i dodao da iranske snage već dugo čekaju takav potez kako bi pokazale da agresija i okupacija neće imati drugačiji rezultat osim "sramnog zarobljeništva i nestanka agresora".

Upozorenje je usledilo usred medijskih izveštaja koji sugerišu da Pentagon priprema kopnene operacije u Iranu ukoliko trenutna kampanja bombardovanja ne doprinese ostvarivanju američkih ciljeva.

Iran Foto: YAHYA ARHAB/EPA, FAYYAZ AHMED/EPA

Iran je zbog ovih pretnji ojačao svoje odbrambene položaje širom zemlje, posebno duž strateške jugozapadne granice sa Irakom, gde se nalaze američke baze, kao i na jugoistoku zemlje, u regionu blizu Ormuskog moreuza.

Zolfagari je kritikovao Trampa, opisujući ga kao "najvećeg lažova među predsednicima u svetu" i "potpuno nepouzdanog čoveka" koji je američke snage uveo u "močvaru smrti".

Zolfagari je zaključio da je komandovanje nad američkom vojskom povereno "neuravnoteženoj ličnosti čiji postupci nisu naneli štetu samo Amerikancima, već i Evropi i zemljama Zapadne Azije".

