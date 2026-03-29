Upozorili su i da bi se svaki pokušaj američke kopnene invazije završio sa katastrofalnim posledicama.

- Američke trupe postale bi dobra hrana za ajkule u Persijskom zalivu - izjavio je portparol Centralnog štaba Hatam al-Anbija potpukovnik Ebrahim Zolfagari i poručio da su iranske snage spremne da odlučno odgovore ukoliko se ostvare pretnje o kopnenoj operaciji američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi iranska državna televizija PressTV.

Ebrahim Zolfagari Foto: Facebook Printscreen

Potpukovnik Zolfagari je rekao da iranska vojska "odbrojava trenutke do uništenja američkih snaga" ukoliko dođe do bilo kakvog kopnenog napada ili pokušaja okupacije na teritoriji Irana.

- Tramp je više puta pretio Iranu kopnenim operacijama i okupacijom nekih ostrva u Persijskom zalivu. To nije ništa drugo do pusti san - rekao je Zolfagari i dodao da iranske snage već dugo čekaju takav potez kako bi pokazale da agresija i okupacija neće imati drugačiji rezultat osim "sramnog zarobljeništva i nestanka agresora".

Upozorenje je usledilo usred medijskih izveštaja koji sugerišu da Pentagon priprema kopnene operacije u Iranu ukoliko trenutna kampanja bombardovanja ne doprinese ostvarivanju američkih ciljeva.

Iran je zbog ovih pretnji ojačao svoje odbrambene položaje širom zemlje, posebno duž strateške jugozapadne granice sa Irakom, gde se nalaze američke baze, kao i na jugoistoku zemlje, u regionu blizu Ormuskog moreuza.

Zolfagari je kritikovao Trampa, opisujući ga kao "najvećeg lažova među predsednicima u svetu" i "potpuno nepouzdanog čoveka" koji je američke snage uveo u "močvaru smrti".