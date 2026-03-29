Pozvao ih je da hitno preispitaju nivo spremnosti u kontekstu tekućih operacija vezanih za Iran.

U pismu, Anderson upozorava da se Sjedinjene Države nalaze u "ključnom trenutku", naglašavajući da globalni događaji direktno utiču na nacionalnu bezbednost.

- Naša nacija je na kritičnoj prekretnici. Globalni događaji oblikuju našu bezbednost i moramo biti spremni - rekao je Anderson, postavljajući rezervistima direktna pitanja o njihovoj sposobnosti brzog raspoređivanja i borbenoj gotovosti.

Posebno je naglasio da se spremnost više ne može procenjivati, već podrazumevati: "Kada dođe poziv, spremnost će se podrazumevati, a ne dovoditi u pitanje. Vaša spremnost nije deklaracija; to je svakodnevna obaveza."

Pripremite svoje porodice

U pismu se dalje naglašava da situacija nije hipotetička, već da su američke snage angažovane u operacijama vezanim za Iran, sa ciljem očuvanja stabilnosti na zapadnoj hemisferi.

Anderson je takođe upozorio na mogućnost šire mobilizacije: "Naši neprijatelji takođe donose odluke, a masovna mobilizacija bi mogla postati stvarnost."

Rezervistima je rečeno da provere svoju opremu, poboljšaju standarde i osiguraju da su njihove porodice spremne za eventualno raspoređivanje.

- Naša zemlja očekuje disciplinovane i sposobne snage spremne za hitnu akciju. Ta snaga je rezervni sastav marinaca. Taj standard počinje sa vama i vi ga morate održavati - zaključio je Anderson.