Slušaj vest

Slavni američki glumac Robert de Niro oštro je napao predsednika Donalda Trampa kao "egzistencijalnu pretnju našim slobodama i bezbednosti“, tvrdeći da "on mora biti zaustavljen sada".

Oskarom nagrađeni glumac pojavio se na demonstracijama "Bez kraljeva" (No Kings) u Njujorku u subotu (28. marta), održanim u znak protesta protiv ICE (imigracione službe), rata u Iranu i Trampove "želje da vlada nad nama kao tiranin", navode organizatori.

Obraćajući se prisutnima sa značkom „Volim Njujork“ na jakni, zvezda filma Kum je rekla:

"Kada masa skandira 'Bez kraljeva', ono što ja zapravo čujem je 'Bez Trampa'“.