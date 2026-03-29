U Mađarskoj je izbio žestok politički skandal nakon što je vlada objavila pedesetominutni snimak saslušanja 19-godišnjeg informatičara povezanog sa opozicionom partijom „Tisa“.

Vlada Viktora Orbana tvrdi da ovaj snimak predstavlja neoboriv dokaz da je mladić, poznat pod nadimkom „Gandalf“, direktno vrbovan od strane ukrajinskih obaveštajnih službi.

Sam premijer Orban javno je poručio da je informatičar priznao saradnju i da je državna bezbednost pravovremeno reagovala kako bi sprečila strano mešanje u unutrašnja pitanja zemlje.

Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini

Vladajuća partija Fides naglašava da je mladić boravio u Kijevu 2023. godine i da je bio deo sajber-centra u Estoniji koji je akreditovan od NATO, što vide kao jasan kanal za strani uticaj.

Opozicija: To je prljava operacija tajnih službi pred izbore

S druge strane, lider opozicije Peter Mađar i nezavisni mediji tvrde da je snimak grubo montiran i da predstavlja „prljavu operaciju“ tajnih službi pred izbore.

Opozicija ističe da sam mladić na snimku samo dopušta mogućnost da je neko pokušao da ga vrbuje, ali da je on te sumnjive kontakte prekinuo i da nikada nije radio protiv Mađarske.

Ukrajinski izvori navode da je informatičar bio običan volonter koji je pomagao u odbrani od ruskih hakerskih napada, što vlada sada pokušava da predstavi kao „veleizdaju“.

Peter Mađar

Ovaj sukob dolazi u trenutku kada najnovije ankete agencije Median pokazuju da opoziciona „Tisa“ ima prednost, prema nekim anketama, od čak 23 procentna poena među opredeljenim biračima u odnosu na Orbanov Fides.