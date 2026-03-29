Dva drona su se srušila u Finskoj čije vlasti pretpostavljaju da su ukrajinski, preneo je danas pariski list Mond.

"Ovo shvatamo veoma ozbiljno", rekao je finski ministar odbrane Anti Hakanen i dodao da su na mesto pada poslati istražitelji.

Vojska kaže da su se dronovi srušili u blizini Kuvole, na jugu Finske.

Premijer Peteri Orpo je rekao javnoj RTV Ile da je "verovatno da su to bili ukrajinski dronovi, ali istraga će to utvrditi".

Orpo je naglasio da je Ukrajina poslednjih dana izvodila napade dronovima na rusku infrastrukturu u područjima blizu finske granice i da su ruski uređaji za ometanje možda skrenuli neke od ovih dronova sa njihovih putanja. Finska deli 1.340 kilometara granice s Rusijom.

