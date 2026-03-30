Slušaj vest

Britanska služba za borbu protiv terorizma uključila se u istragu o vozaču koji je automobilom uleteo među pešake u centru Derbija, saopštila je danas policija.

Sedam osoba je zadobilo teške povrede kada je u subotu uveče “Suzuki Svift” uleteo među pešake. Sedam minuta posle incidenta je uhapšen tridesetšestogodišnji muškarac i osumnjičen za pokušaj ubistva.

Uhapšeni muškarac je rođen u Indiji, ali godinama živi u Velikoj Britaniji, javlja Rojters.

Incident se u ovom trenutku ne tretira kao teroristički napad, ali je podrška službe za borbu protiv terorizma uobičajena praksa u sličnim slučajevima, navela je policija.

(Kurir.rs/Fonet)

