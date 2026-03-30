U Keniji raste obim ilegalne trgovine velikim afričkim mravima sakupljačima. Cena za jedinku dostiže i iznos od oko 220 dolara na crnom tržištu.

Trenutno je u Keniji kišna sezona, i tokom rituala parenja, krilati mužjaci napuštaju gnezdo kako bi oplodili matice, koje takođe polete u to vreme. Zbog toga je ovo savršeno vreme za lovce na matice, koji ih dalje prodaju krijumčarima. Mravi se tako nađu na crnom tržištu kao vredna roba koja privlači kupce – vlasnike terarijuma i sakupljače mrava, koji za hobi imaju njihovo držanje u providnim bazenima ili posebnim veštačkim staništima, i posmatranje – dok vredno grade koloniju.

Upravo su džinovske afričke matice mrava koje su inače krupne i crvene boje, najcenjenije od strane međunarodnih kolekcionara mrava – na crnom tržištu, koje obično funkcioniše onlajn, jedna matica može dostići cenu i do 220 dolara.

Jedna oplođena matica je u stanju da stvori celu koloniju i može živeti decenijama, što objašnjava njenu popularnost.

- U početku nisam ni znao da je to ilegalno - rekao je za Bi-Bi-Si čovek, koji je tražio da ostane anoniman, i dodao da je nekada radio kao posrednik, povezujući strane kupce sa lokalnim mrežama za naplatu prikupljenih mrava.

Mravi iz porodice messor cephalotessu poreklom iz istočne Afrike, poznati su i po svom prepoznatljivom ponašanju sakupljanja semena, što ih čini dodatno popularnim među sakupljačima mrava.

Mravi posebno popularni jer su krupni, crvene boje i lako se transportuju

U pitanju je najveća poznata vrsta mrava sakupljača na svetu koja vodi poreklo iz istočne Afrike, a mogu se naći, osim u Etiopiji, i u Keniji i Tanzaniji. Vrsta je poznata po svojoj impresivnoj veličini.

- Tražili smo humke blizu otvorenih polja, obično rano ujutro pre vrućine. Stranci nikada nisu sami dolazili na polja – čekali bi u gradu, u pansionu ili autu, a mi bismo im donosili mrave upakovane u male cevčice ili špriceve ​​koje su nam oni obezbedili - ispričao je nekadašnji posrednik u trgovini mravima.

Inače, prošle godine u Naivaši, oko 90 kilometara severozapadno od kenijskog glavnog grada Nairobija, otkriveno je više od 5.000 živih (matica) kraljica, zaplenjenih kod osumnjičenih iz Belgije, Vijetnama i Kenije.

Opasnost od ugrožavanja lokalnih ekosistema

Stručnjaci upozoravaju da nelegalno uklanjanje matica može da dovede do kolapsa kolonija i poremećaja lokalnih ekosistema, dok se trgovina širi i u Kini.

Iz Kenijske služba za zaštitu divljih životinja (KWS) ističu da je za legalno sakupljanje potrebna posebna dozvola i ugovor o deljenju profita sa lokalnim zajednicama, ali da do sada nijedna nije izdata.

Naučnici i konzervatori pozivaju na strožu kontrolu, ističući da su mravi ključna vrsta i svojevrsni inženjeri ekosistema, jer sakupljanjem semena doprinose zdravlju travnjaka i biodiverzitetu.

Uprkos tome što trgovina mravima deluje neobično i egzotično, stručnjaci smatraju da može imati ozbiljne posledice po životnu sredinu i poljoprivredu.

Trgovina mravima iznenadila je naučnike ali i vlasti.

U Keniji su inače više navikli na zločine protiv divljih životinja koji uključuju kljove slonova i rogove nosoroga. Ipak, u poseldnje vreme, jasno je da su afrički mravi san sve više kolekcionara.

- Oni su jedna od najzagonetnijih vrsta mrava – formiraju velike kolonije, ponašaju se zanimljivo i lako ih je držati. Nisu agresivni. Tokom rojenja, kaže da se matice pare sa nekoliko mužjaka. To je to za mužjake – njihov posao je završen... Većinu pojedu predatori ili uginu - kaže entomolog Dino Martins.

Njeni radnici i mravi vojnici, oni koji štite gnezdo, svi su ženke i na kraju će ih biti stotine hiljada.

Gnezda velikih afričkih mrava mogu živeti i do 70 godina

Gnezda mogu da žive preko 50 godina, možda čak i do 70 godina. Lično znam za gnezda u blizini Najrobija koja su stara najmanje 40 godina, jer ih posećujem toliko dugo“, rekao je Martins.

Pre dve nedelje, jedan kineski državljanin za koga se tvrdi da je organizator prošlogodišnjeg lanca trgovine afričkim mravimai za koga se kaže da je pobegao koristeći lažni pasoš, uhapšen je na aerodromu Džomo Kenijata u Najrobiju sa čak 2.000 matica mrava upakovanih u epruvete ili rolne maramica.