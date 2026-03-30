Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta poručio je da Evropska unija pruža podršku i solidarnost zemljama Persijskog zaliva u vezi sa, kako je ocenio, kontinuiranim iranskim vazdušnim udarima i napadima dronovima usmerenim na civile i infrastrukturu u regionu, pozivajući Islamsku Republiku da hitno obustavi napade.

"Ovi napadi moraju odmah da prestanu", istakao je Košta u objavi na društvenoj mreži Iks.

Predsednik Evropskog saveta je dodao da je tokom telefonskog razgovora sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom razgovarao o najnovijim dešavanjima, naglasivši da EU stoji uz UAE, koji su, kako je naveo, među najteže pogođenima.

Košta je, navodi se u objavi, istakao da Unija nastavlja da poziva sve strane na deeskalaciju i pružanje šanse diplomatiji, u interesu bezbednosti i stabilnosti na Bliskom istoku.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su 28. februara ujutro Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.