IRANSKI UDAR NA HEMIJSKI POGON! Na jugu Izraela proglašen incident sa opasnim materijama! (VIDEO)
ADAMA, proizvođač aktivnih sastojaka i sredstava za zaštitu useva, potvrdio je da je njegov pogon u Mahtešimu na jugu Izraela pogođen iranskim projektilom ili krhotinama presretnutog projektila, ali nije bilo izveštaja o povređenima, navodi Rojters.
ADAMA, deo kineske Syngenta grupe, napomenuo je da za sada nije poznat obim štete na pogonu.
Izraelska vatrogasna i spasilačka služba izjavila je da je izbio požar u industrijskoj zoni na jugu Izraela, u kojoj se nalazi nekoliko hemijskih proizvodnih i industrijskih pogona, nakon raketnog napada Irana, verovatno uzrokovanog krhotinama presretnutog projektila.
Vatrogasna i spasilačka služba uputila je radnike u požaru i oko njega da se sklone na sigurno mesto.
Služba navodi da je požar u industrijskoj zoni Neot Hovav proglašen „incidentom sa opasnim materijama“, te poziva radnike da napuste „izložena“ područja i sklone se u „zaštićene objekte“.
Ranije je izraelska vojska izjavila da je otkrila projektile lansirane iz Irana.
Na Izrael je danas ispaljeno više talasa projektila, mada do požara na jugu nije bilo izveštaja o šteti ili povredama.
(Kurir.rs/Index)