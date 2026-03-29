ADAMA, proizvođač aktivnih sastojaka i sredstava za zaštitu useva, potvrdio je da je njegov pogon u Mahtešimu na jugu Izraela pogođen iranskim projektilom ili krhotinama presretnutog projektila, ali nije bilo izveštaja o povređenima, navodi Rojters.

ADAMA, deo kineske Syngenta grupe, napomenuo je da za sada nije poznat obim štete na pogonu.

Izraelska vatrogasna i spasilačka služba izjavila je da je izbio požar u industrijskoj zoni na jugu Izraela, u kojoj se nalazi nekoliko hemijskih proizvodnih i industrijskih pogona, nakon raketnog napada Irana, verovatno uzrokovanog krhotinama presretnutog projektila.

Vatrogasna i spasilačka služba uputila je radnike u požaru i oko njega da se sklone na sigurno mesto.

Služba navodi da je požar u industrijskoj zoni Neot Hovav proglašen „incidentom sa opasnim materijama“, te poziva radnike da napuste „izložena“ područja i sklone se u „zaštićene objekte“.

Ranije je izraelska vojska izjavila da je otkrila projektile lansirane iz Irana.