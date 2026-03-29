"NAMA PRETEĆE PISMO IZ BRISELA, A UKRAJINI PUNO LJUBAVI" Zemlja EU preti da će da blokira 20. paket sankcija Rusiji!
Slovački premijer Robert Fico zapretio je danas da će blokirati 20. paket sankcija Rusiji, ako Evropska unija (EU) ne "pritisne" Ukrajinu da ponovo otvori naftovod Družba.
Fico je u video obraćanju optužio Evropsku komisiju da primenjuje dvostruke standarde, tvrdeći da daje prioritet interesima Ukrajine, u odnosu na interese zemalja članica EU.
Premijer Slovačke je izrazio žaljenje što EU nije učinila ništa da podstakne Ukrajinu da preduzme akciju za nastavak tranzita ruske nafte preko naftovoda Družba.
Slovačka optužuje Ukrajinu da odugovlači sa popravkom dela naftovoda Družba koji prolazi kroz njenu teritoriju, navodno oštećenog ruskim vazdušnim napadom u januaru. Ukrajinske vlasti odbacuju te optužbe.
"Slovačka dobila preteće pismo iz Brisela"
Naftovod isporučuje rusku naftu Bratislavi i Budimpešti.
Fico je rekao da je Slovačka dobila "preteće pismo" iz Brisela u vezi sa svojim merama za zaštitu domaćeg tržišta goriva, dok je Ukrajina dobila "pisma puna ljubavi i razumevanja".
"Ako Evropska komisija namerava da nastavi da se ponaša na ovaj način i da daje prioritet interesima Ukrajine ispred interesa Slovačke, može da zaboravi na bilo kakvu podršku 20. paketu sankcija protiv Rusije, ili na našu posvećenost olakšavanju brzog pristupanja Ukrajine EU", dodao je Fico.
