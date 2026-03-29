"Čini mi se da bi Amerikanci mogli, da tako kažem, zaista da izvrše pritisak i utiču na Kijev. Znate, možda ću otkriti tajnu, ali upravo to i pozivamo naše američke kolege da urade“, izjavio je Jurij Ušakov u komentaru novinaru informativne službe Vesti Pavelu Zarubinu.

Pomoćnik predsednika Rusije je istakao da je uticaj na Ukrajinu upravo ono što je sada potrebno.

Dana 28. marta, guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo izjavio je da bi sukob u Ukrajini mogao biti završen 2026. godine, ukoliko kijevski režim i njegovi pokrovitelji pokažu spremnost za ozbiljne pregovore, a ne da se ograničavaju na retoriku.

Mir je moguć samo uz stvarnu želju strana da pronađu praktična rešenja, a ne da to demonstriraju na televiziji, dodao je Saldo.

Razgovori održani 21. marta

Poslednji pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini održani su 21. marta na Floridi, kada su delegacije SAD i Ukrajine održale sastanak koji je specijalni izaslanik američkog predsednika Stiven Vitkof ocenio kao konstruktivan.

Prema njegovim rečima, strane su se fokusirale na smanjenje razlika i rešavanje preostalih pitanja kako bi se napredovalo ka sveobuhvatnom mirovnom sporazumu.