Telo manekenke Pamele Đenini (29), koju je u oktobru prošle godine u Milanu ubio bivši partner Đanluka Sončin, oskrnavljeno je na groblju u Strociju, u provinciji Bergamo, gde je rođena i odrasla.

Prema navodima italijanskih medija, telo je obezglavljeno.

Stravičan slučaj otkriven je u ponedeljak, kada je kovčeg trebalo da bude premešten iz grobnice u porodičnu kapelu. Radnici su primetili nepravilnosti – šrafovi su bili popušteni, a na ivicama je bio nanet silikon.

Kada su otvorili kovčeg, zatekli su telo bez glave. Državno tužilaštvo u Bergamu otvorilo je istragu zbog sumnje na skrnavljenje tela i krađu dela tela.

Za ova krivična dela predviđena je kazna zatvora od dve do sedam godina, a može biti i stroža ako je delo počinjeno na groblju. Pamela Đenini ubijena je nožem u svom stanu u milanskoj četvrti Gorla nakon što je odlučila da prekine vezu sa 23 godine starijim partnerom.

Bivši partner-ubica pokušao samoubistvo, ali je preživeo

Sončin, koji je ranije imao prijave za nasilje, ubrzo nakon zločina pokušao je da izvrši samoubistvo, ali je preživeo.

Istraga je pokazala da je vezi prethodio niz nasilnih incidenata. U septembru joj je slomio prst, a mesecima ju je pratio, pretio joj i kontrolisao je.

Uprkos prijavljenim incidentima i intervencijama policije, zaštitne mere nisu bile aktivirane. Kobne večeri susedi su čuli njene krike i pozvali policiju.