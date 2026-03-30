Usled jakih poplava, odrona i oluja sa grmljavinom koje su zahvatile delove inače sušnog Avganistana, 17 ljudi je poginulo, a 26 je povređeno u poslednja 24 sata.

Služba za upravljanje katastrofama saopštila je da ispituje pogođena područja i dodala da bi broj žrtava mogao biti veći.

Zbog nepogoda je uništeno 147 kuća i 80 kilometara puteva. Početkom ove godine obilni sneg i bujične poplave već su odneli desetine života širom zemlje.

Većinom planinski Avganistan ima oštru kontinentalnu klimu sa jakim zimama i vrelim, sušnim letima, uz ekstremne vremenske prilike gde sneg i obilne kiše često izazivaju bujične poplave koje ubijaju desetine ili stotine ljudi odjednom.

U 2024. godini, više od 300 ljudi poginulo je u prolećnim bujičnim poplavama.

