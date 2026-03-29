On je reagovao na izveštaj Volstrit džornala o navodnom "oštećenju aviona Avaks".
IRAN SE RUGA OBORENOM AVAKSU! POGLEDAJTE SLIKU! "Šta kažete, samo MALO je oštećen?" Galibaf objavio fotografiju PREPOLOVLJENOG aviona (VIDEO, FOTO)
Predsednik parlamenta Irana Mohamed Bager Galibaf napisao je ironično na platformi Iks da je avion Avaks, koji je srušila iranska vojska, "pretrpeo samo manju štetu".
Na slici se vidi prepolovljeni avion Avaks.
"Pretrpeo je samo manju štetu", napisao je ironično Galibaf.
On je reagovao na izveštaj Volstrit džornala o navodnom "oštećenju aviona Avaks".
Iranski raketni napad na vazduhoplovnu bazu Princ Sultan u Saudijskoj Arabiji oštetio je američki E-3 Sentry.
