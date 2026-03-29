ZA TO VREME IGRAO JE GOLF U VEST PALM BIČU

Predsednik SAD Donald Tramp se nalazio na svom golf terenu u Vest Palm Biču u trenutku kada je pojava drona u blizini predsedničkog aviona Er fors 1 izazvala potpunu obustavu saobraćaja na aerodromu i hitno podizanje helikoptera.

Incident je otkriven putem video-snimka pilota kompanije Delta erlajns koji je putnike obavestio o zabrani kretanja na pisti zbog narušavanja bezbednosti u ograničenom vazdušnom prostoru.

"Nisu sigurni o čemu se radi, ali očigledno se pojavio dron koji se previše približio aerodromu", čuje se pilot na snimku. "Morali su da podignu helikoptere da to istraže."

Tramp igrao golf

Prisustvo bespilotne letelice izazvalo je trenutni prekid svih poletanja kako bi snage bezbednosti osigurale područje.

Iako je Tramp danas planirao povratak u Belu kuću, izveštači su potvrdili da njegov avion u vreme incidenta još nije poleteo i da je predsednik SAD bio na golfu.