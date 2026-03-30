"AMERIKA NEĆE PREUSMERAVATI ORUŽJE NA BLISKI ISTOK": Ukrajinski ministar najavio preokret - oružje ostaje Kijevu!
Američki državni sekretar Marko Rubio obećao je da neće preusmeravati oružje namenjeno Ukrajini u okviru PURL programa na Bliski istok, napomenuo je danas ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha.
"Želeo bih da istaknem šta je tačno rečeno tokom našeg sastanka i u prisustvu drugih ministara spoljnih poslova G7. Na nivou državnog sekretara Rubija izjavljeno je – ništa nije preusmereno iz ovog programa u druge geografske kutke, niti iz fondova, niti od naoružanja namenjenog Ukrajini“, izjavio je Sibiha.
"Do danas nema planova za preusmeravanje. Reći ću čak i više – dobili smo uveravanja o popunjavanju ovog programa, kao i o doprinosu još jedne nove zemlje. Za sada ne mogu da je imenujem“, dodao je on.
U okviru PURL programa Kijev dobija rakete za američke sisteme PVO od kojih mnogo zavisi. PURL (Priority Ukraine Replenishment Line) je specijalni američki program hitnog snabdevanja i popune zaliha kritičnim naoružanjem, pre svega raketama za protivvazdušnu odbranu, koje su neophodne za odbranu Ukrajine.
Ranije je u ukrajinskom parlamentu rečeno da su SAD protiv isporuke ukrajinskog naoružanja i tehnologija na Bliski istok.
(Kurir.rs/Strana/P.V.)