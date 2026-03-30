Američki državni sekretar Marko Rubio obećao je da neće preusmeravati oružje namenjeno Ukrajini u okviru PURL programa na Bliski istok, napomenuo je danas ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha.

"Želeo bih da istaknem šta je tačno rečeno tokom našeg sastanka i u prisustvu drugih ministara spoljnih poslova G7. Na nivou državnog sekretara Rubija izjavljeno je – ništa nije preusmereno iz ovog programa u druge geografske kutke, niti iz fondova, niti od naoružanja namenjenog Ukrajini“, izjavio je Sibiha.

Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Pirntscreen Youtube

"Do danas nema planova za preusmeravanje. Reći ću čak i više – dobili smo uveravanja o popunjavanju ovog programa, kao i o doprinosu još jedne nove zemlje. Za sada ne mogu da je imenujem“, dodao je on.

Pre nekoliko dana Tramp je rekao nešto malo drugačije.

U okviru PURL programa Kijev dobija rakete za američke sisteme PVO od kojih mnogo zavisi. PURL (Priority Ukraine Replenishment Line) je specijalni američki program hitnog snabdevanja i popune zaliha kritičnim naoružanjem, pre svega raketama za protivvazdušnu odbranu, koje su neophodne za odbranu Ukrajine.

Ranije je u ukrajinskom parlamentu rečeno da su SAD protiv isporuke ukrajinskog naoružanja i tehnologija na Bliski istok.

