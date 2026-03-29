MUŠKARAC SE KOLIMA ZALETEO U PEŠAKE! Užas u engleskom gradu Derbiju: Napadač uhapšen na drugom kraju grada, poznato o kome je reč
Sedam osoba je povređeno u engleskom gradu Derbiju kada se muškarac kolima zaleteo u pešake tokom uobičajene gužve u centru tog mesta subotom uveče.
Napadač je uhapšen na drugom kraju grada sedam minuta kasnije u crnom Suzuki Sviftu.
Policija saopštava da je reč o trideset šestogodišnjaku, koji je pre nekoliko godina imigrirao u Britaniju iz Indije.
Motiv za sada nije poznat.
Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti, mada se napadač, prema navodima tužilaštva, suočava sa sedam tačaka pokušaja ubistva.
Očevici svedoče o opštoj panici, i izlivima plača građana, koji su za dlaku izbegli udarac vozila.
Medicinske ekipe na licu mesta su ukazale pomoć povređenima što je kod nekih građana pospešilo paniku.
Policiji u Derbiju pridružile su se i jedinice za borbu protiv terorizma.
Snage reda ističu da je to uobičajena praksa u ovakvim slučajevima, ali i podvlače da za sada napad ne podvode pod kategoriju terorističkog.
Tokom popodneva uviđaj u omiljenom kraju za večernje izlaske – Fratrova kapija je okončan.
Policijske trake su uklonjene, a saobraćaj se odvija normalno.
Univerzitet u Derbiju, čiji studenti izlaze u taj deo grada, saopštio je da nema saznanja da je iko od studenata ili zaposlenih bio na mestu incidenta, niti da je ugrožen na bilo koji način.
Kurir.rs/RTS