Sedam osoba je povređeno u engleskom gradu Derbiju kada se muškarac kolima zaleteo u pešake tokom uobičajene gužve u centru tog mesta subotom uveče.

Napadač je uhapšen na drugom kraju grada sedam minuta kasnije u crnom Suzuki Sviftu.

Policija saopštava da je reč o trideset šestogodišnjaku, koji je pre nekoliko godina imigrirao u Britaniju iz Indije.

Motiv za sada nije poznat.

Niko od povređenih nije u životnoj opasnosti, mada se napadač, prema navodima tužilaštva, suočava sa sedam tačaka pokušaja ubistva.

Očevici svedoče o opštoj panici, i izlivima plača građana, koji su za dlaku izbegli udarac vozila.

Medicinske ekipe na licu mesta su ukazale pomoć povređenima što je kod nekih građana pospešilo paniku.

Policiji u Derbiju pridružile su se i jedinice za borbu protiv terorizma.

Snage reda ističu da je to uobičajena praksa u ovakvim slučajevima, ali i podvlače da za sada napad ne podvode pod kategoriju terorističkog.

Tokom popodneva uviđaj u omiljenom kraju za večernje izlaske – Fratrova kapija je okončan.

Policijske trake su uklonjene, a saobraćaj se odvija normalno.

Univerzitet u Derbiju, čiji studenti izlaze u taj deo grada, saopštio je da nema saznanja da je iko od studenata ili zaposlenih bio na mestu incidenta, niti da je ugrožen na bilo koji način.