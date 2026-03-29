Pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar razgovarao je u nedelju nekoliko sati sa svojim saudijskim, egipatskim i turskim kolegama u Islamabadu, usred rastuće zabrinutosti zbog posledica sukoba na Bliskom istoku, posebno zbog poremećenog pomorskog saobraćaja u strateškom Ormuskom moreuzu.

Dar, koji je i zamenik premijera Pakistana, rekao je za tamošnju televiziju da su ministri spoljnih poslova u Islamabadu izrazili punu podršku mogućim razgovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana u Islamabadu.

"Ministri spoljnih poslova založili su se za dijalog i diplomatiju kao jedini održivi način za sprečavanje sukoba i promociju regionalnog mira", rekao je Dar.

Islamabad nastoji da iskoristi svoje dugogodišnje veze sa Teheranom i bliske kontakte u Zalivu, dok premijer Šehbaz Šarif i načelnik Generalštaba vojske Asim Munir neguju odnose sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump), preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.

Dar i Šarif su obavili nekoliko telefonskih razgovora sa visokim iranskim zvaničnicima, uključujući predsednika Masuda Pezeškijana i ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, i uključili su se u aktivan dijalog sa američkom administracijom, rekao je Dar.

"Pakistan je veoma zadovoljan što su i Iran i Sjedinjene Američke Države izrazili poverenje u Pakistan da se olakša razgovor" o kraju sukoba, dodao je Dar.