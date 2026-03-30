Na Hajnanu je 27. i 28. marta održan podforum Boao foruma za Aziju posvećen Južnom kineskom moru, kao i okrugli sto pod nazivom "Zajednički dom“, u organizaciji Kineske medijske grupe, Kineskog instituta za studije Južnog kineskog mora i Centra za istraživanje mora Huajang.

Okrugli sto „Zajednički dom“ okupio je stručnjake iz Kine, Velike Britanije, Indonezije, Malezije, Filipina i Singapura, koji su u diskusijama učestvovali uživo i onlajn. Diskusije su se fokusirale na izazove, rešenja i buduće pravce vezane za zajednički dom čovečanstva, sa posebnim naglaskom na upravljanje okeanima, zaštitu pomorske bezbednosti i razvoj plave ekonomije.

Učesnici su istakli da se trenutni globalni geopolitički sukobi prelivaju na pomorsku bezbednost i upravljanje, postavljajući nove izazove za regionalnu stabilnost i međunarodni pomorski poredak. U tom kontekstu, koncept pomorske zajednice sa zajedničkom budućnošću sve više pokazuje svoju savremenu vrednost i praktični značaj.

Vu Šicun, predsednik Upravnog odbora Centra za istraživanje mora Huajang i predsednik akademskog odbora Kineskog instituta za studije Južnog kineskog mora, istakao je da je koncept pomorske zajednice sa zajedničkom budućnošću ključan za rešavanje izazova u regionu. “Južno kinesko more može poslužiti kao poligon za izgradnju zajednice vođene stabilnošću i prosperitetom regiona, povezane mirom, uz očuvanje životne sredine i angažovanje mladih, kako bi se zajednički održavao mir i stabilnost”, naveo je Vu.

Martin Žak , poznati britanski naučnik sa Odeljenja za politiku i međunarodne studije Univerziteta u Kembridžu, pohvalio je ulogu kineske vlade u borbi protiv klimatskih promena i zaštiti morskog okruženja, ističući da Kina nikada nije izostala iz međunarodnih mehanizama saradnje, čak ni kada su se SAD povukle.

Romel Panlej, predsednik Filipinskog instituta za međunarodne bezbednosne studije, izjavio je da je Južno kinesko more oduvek bilo zajednički dom susednih zemalja koje su živele u miru. Međutim, navodi Planej, intervencionizam spoljnih sila proizveo je haos u ovom regionu. “Kako bi Južno kinesko more postalo more mira, prijateljstva i prosperiteta, fokus treba da bude na dijalogu i saradnji, a ne na konfrontaciji”, zaključio je Planej.

Džou Đian, bivši predstavnik kineskog Ministarstva spoljnih poslova za granice i pomorske poslove, naglasio je da, suočene sa izazovima pomorskog poretka, zemlje u regionu Južnog kineskog mora sve više usvajaju jedinstven stav, oslanjajući se na međunarodna pravila, a ne na jednostrane akcije, kako bi zaštitile regionalnu bezbednost, interese i promovisale razvoj i prosperitet.

Više od 200 stručnjaka, naučnika i predstavnika industrije iz više od 20 zemalja i regiona, na podforumu i seriji okruglih stolova „Zajednički dom“, razgovaralo je o pomorskom poretku u svetu koji se menja, doprinoseći promociji pomorske saradnje i odgovornog upravljanja okeanima.