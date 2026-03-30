Australijska policija ubila je Dezija Frimena (56), dvostrukog ubicu koji je sedam meseci bio u bekstvu nakon što je prošlog avgusta usmrtio dvojicu policajaca na svom imanju u Viktoriji.

Opsada na ruralnom imanju trajala je nekoliko sati, a nakon višestrukih poziva da se preda, Frimen je izašao napolje, navodno naoružan pištoljem, posle čega je ubijen.

Policija ističe da je njihov cilj bio hapšenje, ali da osumnjičeni nije želeo da se preda.

Dezi Frimen Foto: Victoria Police

Velika potera

Nakon ubistva policajaca Nila Tompsona i Vadima de Varta, pokrenuta je opsežna potraga kroz nepristupačne šumske predele, pećine i napuštene rudnike.

Za informacije je bila ponuđena nagrada od milion australijskih dolara.

Istražitelji veruju da Frimen nije mogao da preživi toliko dugo bez pomoći, pa će sada fokus biti na identifikaciji njegovih mogućih pomagača.

Ko je bio Frimen?

Frimen, čije je pravo ime Desmond Filbi, bio je samoproglašeni „suvereni građanin“ i poznat po ekstremnim anti-vladinim stavovima.

Tokom pandemije dodatno se radikalizovao, javno napadao institucije i pokušavao čak i da „uhapsi“ sudiju.