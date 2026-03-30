Za porodicu mlade žene, koju je pre pet meseci ubio njen bivši dečko (52), ovo je još jedan šok. Već su oprostili od svoje mezimice, položili je u večnu kuću, okruženu cvećem, ali sada se u jeziv slučaj ponovo uključuje tužilaštvo.

Pamelina majka u neverici

Pamela Đenini je sahranjena 24. oktobra na groblju Stroca u italijanskoj provinciji Bergamo.

U ponedeljak, njeni posmrtni ostaci trebalo je da budu premešteni u porodičnu kapelu. Tokom ovog procesa, član osoblja je primetio da su šrafovi na kovčegu olabavljeni, nakon čega je video da telu nedostaje glava.

- Ovo je neljudski zločin - rekla je užasnuto majka žene. Advokat porodice izdao je javno saopštenje u kojem se navodi da je bilo više počinilaca, koji još nisu uhapšeni.

Nije primljen zahtev za otkup.

- Međutim, ne može se isključiti da incident proizilazi iz posesivnosti ili opsesije Pamelom - rekao je advokat Nikodemo Đentile.

Proganjao je i ubio njen bivši

Dvadesetdevetogodišnjakinja je bila poznata manekenka u Italiji i u vezi sa biznismenom Đanlukom S. (52). Navodno ju je izolovao, ponižavao i tukao dok nije skupila hrabrost da ga ostavi.

U noći 14. oktobra prošle godine, provalio je u njen stan u Milanu.

- Uplašena sam, lud je. Ne znam šta da radim -pisala je Pamela prijateljici.

- Policija dolazi, pozvala sam ih - odgovorila joj je prijateljica.

Kada su policajci stigli, još uvek su mogli da čuju Pamelu Đenini kako vrišti sa balkona.

Ali bilo je prekasno. Đanluka ju je nožem ubo više od 20 puta nakon čega je iskrvarila.

Ubica je u zatvoru.