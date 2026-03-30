Izraelska vojska saopštila je da je obustavila sve operativne aktivnosti rezervnog bataljona umešanog u pritvaranje i napad na ekipu CNN-a na Zapadnoj obali.

Jedinica, sastavljena uglavnom od rezervista koji su služili u bataljonu Necah Jehuda, biće odmah povučena i upućena na dodatnu obuku do daljnjeg.

Odluka je doneta oko 48 sati nakon što je incident dospeo u javnost.

Napad na novinare u selu Tajasir

Incident se dogodio u selu Tajasir, gde je ekipa CNN-a izveštavala o nasilju izraelskih doseljenika.

Vojnici su zadržali novinare, a jedan od njih je fotoreportera oborio na zemlju i stavio u gušeći zahvat, pri čemu mu je oštećena kamera.

Izraelska vojna policija pokrenuće istragu o ovom slučaju, dok se najavljuju i dodatne mere protiv odgovornih vojnika.

Tokom pritvora ekipe CNN-a, nekoliko vojnika je pred kamerama reklo da veruju da cela Zapadna obala pripada Jevrejima i da se osvete za navodno ubistvo izraelskog doseljenika nekoliko dana ranije.

Jedan vojnik po imenu Meir priznao je da je uporište u Tajasiru ilegalno, ali je rekao da će „polako, polako“ biti legalizovano uz njegovu pomoć.

Oštra osuda i disciplinske mere

Izraelske odbrambene snage ocenile su incident kao „ozbiljan etički i profesionalni neuspeh“, ističući da „standardi ponašanja i discipline demonstrirani u incidentu nisu u skladu sa vrednostima IDF-a“.

„Oružje se sme koristiti isključivo u svrhu izvršenja misije, a nikada za osvetu. Nećemo tolerisati takve incidente u redovima IDF-a“, poručio je načelnik štaba.

Izraelska vojska Foto: ALAA BADARNEH/EPA

Vojska navodi da će bataljon proći dodatnu obuku usmerenu na jačanje profesionalnih i etičkih standarda, a odluka o njihovom povratku na teren biće doneta naknadno.

Izraelski ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvirosudio je suspenziju bataljona, nazvavši je „teškom greškom koja šteti našim borcima i izraelskim sposobnostima odvraćanja“.

Itamar Ben Gvir pozirao pred palestinskim zatvorenicima i govorio da ih treba pobiti Foto: Printskrin

Šta je Necah Jehuda?

Suspendovani bataljon je rezervna komponenta Necah Jehuda, pešadijskog bataljona prvobitno osnovanog da integriše ultraortodoksne Jevreje u Izraelske odbrambene snage, uz održavanje verskih prilagođavanja kao što su segregacija polova i strogo poštovanje.

Necah Jehuda Foto: Menahem KAHANA / AFP / Profimedia

Međutim, poslednjih godina bataljon – prvenstveno stacioniran na Zapadnoj obali – privukao je članove radikalno desničarskih doseljeničkih grupa kao što je „Hiltop omladina“.

(Kurir.rs/CNN)

