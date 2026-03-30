Avganistan i Pakistan su razmenili žestoku vatru, saopštile su obe strane, nekoliko dana nakon što su objavile privremenu pauzu u borbama, eskalirajući tenzije u nestabilnom regionu, dok je Islamabad rekao da se nada da će biti domaćin potencijalnih razgovora između SAD i Irana.

Do sukoba na granici došlo je u nedelju, dana kada je Pakistan bio domaćin regionalnih sila kako bi razgovarale o deeskalaciji u ratu na Bliskom istoku, uz objavu da bi Islamabad mogao biti domaćin razgovora u narednim danima.

Obe strane su koristile artiljeriju i teško naoružanje da bi pogodile lokacije u avganistanskoj provinciji Kunar i pograničnom okrugu Badžur u Pakistanu, rekli su zvaničnici.

Ubijena jedna osoba, ranjeno najmanje 16 u Avganistanu

Pakistanska vatra je ubila najmanje jednu osobu i ranila još 16, većinom žena i dece, rekao je Hamdulah Fitrat, zamenik portparola talibanske administracije u Kabulu.

Pakistan je odgovorio samo na granatiranje iz Avganistana, rekli su bezbednosni zvaničnici, negirajući da je ciljalo bilo kakve civilne lokacije.

Zvaničnik pakistanske vlade rekao je da je tvrdnja o Avganistanu preuveličana.

- Došlo je do nekih manjih kršenja zakona sa avganistanske strane i mi smo na to odgovorili u istom sektoru - rekao je on.

Zvaničnici su odbili da budu identifikovani jer nisu bili ovlašćeni da razgovaraju sa medijima.

Pakistanska vojska nije odgovorila na zahtev za komentar.

Žestoki okršaji dve zemlje u poslednjih nekoliko godina

Najgore borbe između Pakistana i Avganistana u poslednjih nekoliko godina izbile su prošlog meseca, uz velike ljudske gubitke na obe strane.

Kabul je saopštio da je više od 400 ljudi poginulo u pakistanskom vazdušnom napadu na centar za rehabilitaciju od droga u avganistanskoj prestonici ovog meseca pre nego što su susedi obustavili borbe.

Pakistan je odbacio izjave talibana o napadu, rekavši da su „precizno ciljane vojne instalacije i infrastruktura za podršku teroristima“.

Posledice pakistanskog napada na bolnicu u avganistanskoj prestonici Kabulu

Pauza u neprijateljstvima je najavljena za islamski festival Ramazanskog bajrama, a takođe su je zatražili Turska, Katar i Saudijska Arabija, što je Islamabad okončao prošle nedelje.

Kabul još nije zvanično objavio da li se primirje i dalje na snazi sa njihove strane.

Vojska kontroliše vozila na ulasku u Kabul nakon pakistanskih vazdušnih udara na avganistansku prestonicu

Islamabad optužuje avganistanske talibane da pružaju utočište i podržavaju islamističke militante koji izvode napade unutar Pakistana.