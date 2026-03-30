PONOVO IZBIO RAT IZMEĐU IRANSKIH KOMŠIJA! Bukti krvavi sukob na granici, ŽESTOKI udari sa obe strane, ima mrtvih i ranjenih: Ništa od primirja?! (VIDEO)
Avganistan i Pakistan su razmenili žestoku vatru, saopštile su obe strane, nekoliko dana nakon što su objavile privremenu pauzu u borbama, eskalirajući tenzije u nestabilnom regionu, dok je Islamabad rekao da se nada da će biti domaćin potencijalnih razgovora između SAD i Irana.
Do sukoba na granici došlo je u nedelju, dana kada je Pakistan bio domaćin regionalnih sila kako bi razgovarale o deeskalaciji u ratu na Bliskom istoku, uz objavu da bi Islamabad mogao biti domaćin razgovora u narednim danima.
Obe strane su koristile artiljeriju i teško naoružanje da bi pogodile lokacije u avganistanskoj provinciji Kunar i pograničnom okrugu Badžur u Pakistanu, rekli su zvaničnici.
Ubijena jedna osoba, ranjeno najmanje 16 u Avganistanu
Pakistanska vatra je ubila najmanje jednu osobu i ranila još 16, većinom žena i dece, rekao je Hamdulah Fitrat, zamenik portparola talibanske administracije u Kabulu.
Pakistan je odgovorio samo na granatiranje iz Avganistana, rekli su bezbednosni zvaničnici, negirajući da je ciljalo bilo kakve civilne lokacije.
Zvaničnik pakistanske vlade rekao je da je tvrdnja o Avganistanu preuveličana.
- Došlo je do nekih manjih kršenja zakona sa avganistanske strane i mi smo na to odgovorili u istom sektoru - rekao je on.
Zvaničnici su odbili da budu identifikovani jer nisu bili ovlašćeni da razgovaraju sa medijima.
Pakistanska vojska nije odgovorila na zahtev za komentar.
Žestoki okršaji dve zemlje u poslednjih nekoliko godina
Najgore borbe između Pakistana i Avganistana u poslednjih nekoliko godina izbile su prošlog meseca, uz velike ljudske gubitke na obe strane.
Kabul je saopštio da je više od 400 ljudi poginulo u pakistanskom vazdušnom napadu na centar za rehabilitaciju od droga u avganistanskoj prestonici ovog meseca pre nego što su susedi obustavili borbe.
Pakistan je odbacio izjave talibana o napadu, rekavši da su „precizno ciljane vojne instalacije i infrastruktura za podršku teroristima“.
Pauza u neprijateljstvima je najavljena za islamski festival Ramazanskog bajrama, a takođe su je zatražili Turska, Katar i Saudijska Arabija, što je Islamabad okončao prošle nedelje.
Kabul još nije zvanično objavio da li se primirje i dalje na snazi sa njihove strane.
Islamabad optužuje avganistanske talibane da pružaju utočište i podržavaju islamističke militante koji izvode napade unutar Pakistana.
Kabul je negirao tvrdnje, rekavši da je to unutrašnji problem Pakistana.
(Kurir.rs/Rojters)