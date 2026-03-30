Izraelski mediji izveštavaju da je u rafineriji nafte Bazan u severnom gradu Haifi izbio požar nakon napada.

Prema prvim snimcima i izveštajima, plamen i dim su vidljivi na lokaciji nakon najnovijeg napada.

Nije jasno da li je rafinerija direktno pogođena raketom ili šrapnelom od presretanja, prenosi "Tajms of Izrael".

Rafinerija je već bila meta 19. marta tokom iranskih napada, koji su usledili kao odgovor na udare na iransku energetsku infrastrukturu.

Tada je zabeležena ograničena šteta i kratkotrajni prekidi u snabdevanju električnom energijom.

