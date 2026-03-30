Španija je zatvorila svoj vazdušni prostor za američke avione umešane u napade na Iran, što je korak dalje od prethodne zabrane korišćenja vojnih baza za napade na Iran, objavio je u ponedeljak španski list El Pais, pozivajući se na vojne izvore, prenosi Rojters.

Zatvaranje vazdušnog prostora, koje primorava vojne avione da zaobilaze članicu NATO-a Španiju na putu ka svojim ciljevima na Bliskom istoku, ne uključuje vanredne situacije, dodao je El Pais.

Špansko Ministarstvo odbrane nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar.

- Ova odluka je deo odluke koju je španska vlada već donela da ne učestvuje ili ne doprinosi ratu koji je pokrenut jednostrano i protiv međunarodnog prava - rekao je ministar ekonomije Karlos Kuerpo tokom intervjua za radio Kadena Ser, kada je upitan da li bi odluka o zatvaranju španskog vazdušnog prostora mogla pogoršati odnose sa Sjedinjenim Državama.

Španski premijer Pedro Sančez jedan je od najglasnijih protivnika američkih i izraelskih napada na Iran, opisujući ih kao nepromišljene i nezakonite.

Predsednik Donald Tramp je zapretio da će prekinuti trgovinu sa Madridom zbog uskraćivanja SAD da koriste španske baze u ratu.

Podsetimo, petnaest američkih aviona napustilo je vojne baze Rota i Moron na jugu Španije otkako su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran.

Španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares izjavio je da Španija neće dozvoliti korišćenje svojih vojnih baza za napade na Iran.

Baze su pod zajedničkom upravom SAD i Španije, ali se nalaze pod španskim suverenitetom.

Velika Britanija je takođe u početku odbila da dozvoli korišćenje svojih baza za napad na Iran, ali je juče premijer Kir Starmer odobrio njihovu upotrebu u svrhu "kolektivne samoodbrane".