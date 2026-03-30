Andrij Sibiha, ministar spoljnih poslova Ukrajine, izjavio je da su SAD uverile Kijev da nikakva vojna pomoć koja je namenjena ukrajinskim trupama nije preusmerena na druga područja, uključujući Bliski istok.

Kijev indipendent prenosi da je šef diplomatije to kazao u jučerašnjem intervjuu novinskoj agenciji Ukrinform.

- Ništa nije preusmereno iz programa (Lista prioritetnih zahteva Ukrajine - Prioritized Ukraine Requirements List, PURL) na druga geografska područja, kao ni iz tih sredstava, iz te opreme koja je namenjena Ukrajini. Za sada, nema planova za preusmeravanje - rekao je Sibiha.

Sibihina izjava usledila je nakon samita ministara spoljnih poslova G7 u Francuskoj, gde je američki državni sekretar Marko Rubio lično pružio uveravanje ukrajinskom kolegi.

Samo nekoliko dana ranije mediji su objavili da Pentagon razmatra preusmeravanje vojne pomoći namenjene Ukrajini na Bliski istok, mesec dana nakon početka američko-izraelskog rata protiv Irana.

Kurir je 27. dana rata preneo pisanje Vašington posta da oružje koje bi Ministarstvo odbrane SAD premestilo uključuje rakete presretače protivvazdušne odbrane (PVO) naručene kroz program PURL, koji omogućava drugim članicama NATO da finansiraju nabavku američkog oružja za Ukrajinu.

Šta je PURL?

Sporazum o programu PURL, koji su SAD i NATO potpisali u julu prošle godine, utvrđuje mehanizam za države članice Alijanse i partnere za kupovinu visokoprioritetne vojne opreme za Ukrajinu.

Toj inicijativi su se do sada pridružile 24 zemlje, uključujući Australiju i Novi Zeland, dve države koje nisu članice NATO.

Sibiha je rekao da se još jedna neimenovana zemlja obavezala na učešće u programu PURL i naglasio njegov značaj za jačanje ukrajinske PVO, pošto je Rusija pojačala napade na energetsku infrastrukturu tokom zime.

On je, govoreći o ulozi SAD u mirovnim pregovorima, dok američki predsednik Donald Tramp podstiče Ukrajinu i Rusiju da održe kontakte kako bi se rat okončao po svaku cenu, Sibiha je rekao da su u proces uključene osobe koje "isto razmišljaju" i da "svi razumeju potrebu za postizanjem pravednog, održivog mira".

- Svi razumeju koliko je ovaj put težak i koje korake moramo zajedno da preduzmemo - kazao je Sibiha.

On je naglasio da su SAD jedina zemlja koja može da primora Rusiju na mir.

- Možda postoje različite tačke vezane za viziju, određivanje prioriteta, ali činjenica da se pritisak mora da se izvrši mislim da je neosporna, jer je Rusija trenutno jedina prepreka finalizaciji svih mirovnih napora koje predvode SAD - poručio je šef ukrajinske diplomatije.

Zelenski o uslovljavanju i Donbasu

Kijev indipendent navodi da je njegov komentar usledio nakon što je predsednik Volodimir Zelenski u intervjuu za Rojters objavljenom prošle nedelje rekao da SAD predlažu bezbednosne garancije Ukrajini u zamenu za povlačenje trupa Kijeva iz delova Donbasa koji su još uvek pod ukrajinskom kontrolom.

- Amerikanci su spremni da finalizuju ove garancije na visokom nivou kada Ukrajina bude spremna da se povuče iz Donbasa - rekao je tada Zelenski.

U intervjuu za Ukrinform Sibiha je nazvao stav Evrope o Ukrajini "nepokolebljivim", ali je optužio Mađarsku da je "uzela za taoca praktično celu Evropsku uniju i celu politiku sankcija" blokirajući 20. paket kaznenih mera protiv Rusije prošlog meseca.

EU nije uspela da odobri najnoviji paket sankcija protiv Rusije 23. februara pošto je Mađarska stavila veto.

- Ovo je neprihvatljivo - zaključio je Sibiha.