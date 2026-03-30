Slušaj vest

Rusija je proterala britanskog diplomatu koga Moskva optužuje za špijunažu, ukinuta mu je akreditacija i naređeno mu je da napusti zemlju u roku od dve nedelje.

Federalna služba bezbednosti (FSB) optužila je diplomatu da je tokom neformalnih sastanaka pokušavao da prikuplja informacije o ruskoj ekonomiji i da je prilikom ulaska u zemlju "dao lažne podatke o sebi".

FSB saopštio je da je otkrio „neprijavljeno prisustvo obaveštajne službe“ i da je diplomata sprovodio subverzivne aktivnosti koje ugrožavaju bezbednost Ruske Federacije.

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije pozvalo je otpravnicu poslova Dane Diolakiju na razgovor, ističući da su prikupljeni dokazi o pripadnosti ovog službenika britanskim obaveštajnim službama.

"Aktivirana Moskvska pravila"

Moskva je upozorila London da neće tolerisati aktivnosti neprijavljenih obaveštajaca i da će na svako dalje zaoštravanje situacije odmah odgovoriti, dok je građanima preporučeno da izbegavaju kontakte sa britanskim diplomatama zbog rizika od krivične odgovornosti.

Britanija je ove optužbe odbacila kao "potpune besmislice", optužujući Rusiju za agresivnu i koordinisanu kampanju uznemiravanja i zastrašivanja diplomatskog osoblja i njihovih porodica.

Zapadne diplomate navode da su nadzor i pritisak u Moskvi postali svakodnevica, zbog čega su ponovo aktivirana „Moskovska pravila“ iz sovjetske ere, uz ograničenja kretanja van radijusa od 120 kilometara.