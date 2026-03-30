Ruski tanker Anatolij Kolodkin, koji prevozi humanitarnu pošiljku od 100.000 tona sirove nafte, stigao je na Kubu, javila je novinska agencija Interfaks, pozivajući se na rusko Ministarstvo saobraćaja.

Trenutno se očekuje da će teret biti istovaren u luci Matansas.

Podaci o pomorskom saobraćaju kompanije LSEG ranije su pokazali da se brod kreće duž severne obale Kube.

Kubi je potreban uvoz lož ulja i dizela da bi proizvodila energiju i izbegla dalje poremećaje u snabdevanju, dok je prodaja benzina i dalje strogo ograničena.

Trampov nagli zaokret oko Kube

Predsednik SAD Donald Tramp je naglo promenio mišljenje o blokiranju isporuka nafte Kubi, rekavši da „nema problem“ sa bilo kojom zemljom koja šalje sirovu naftu u tu zemlju, koja je u teškoćama zbog američke naftne blokade.

- Imamo tanker tamo. Nemamo ništa protiv da neko dobije tanker nafte jer im je potrebna... moraju da prežive - rekao je Tramp novinarima u predsedničkom avionu dok je putovao za Vašington iz Floride.

Upitan da li je tačan izveštaj Njujork tajmsa da će biti dozvoljeno tankeru da stigne do Kube Tramp je odgovorio: "Ako zemlja hoće da pošalje nešto nafte Kubi sad odmah, nemam problem sa tim, da li je to Rusija ili ne".

Američki predsednik Donald Tramp tokom posete "Fordovoj" fabrici u Mičigenu

Podaci koji prate tankere pokazuju da se taj brod koji nosi oko 730.000 barela nafte nalazi kod istoločnog vrha ostrva sinoć, a predviđeno je da stigne do grada Matanzasa do utorka.

Brod Anatoli Kolodkin je pod sankcijama SAD, Evropske unije i Velike Britanije zbog rata u Ukrajini.

Stručnjaci kažu da bi očekivana isporuka mogla da proizvede oko 180.000 barela dizela što je dovoljno za pokrivanje devet ili 10 dana potreba Kube.

Kuba u centru spora između SAD i Rusije

Kuba je dugo bila u centru spora između SAD i Rusije decenijama unazad.

Tramp je sinoć odbacio navode da će dozvoljavanje brodu da stigne na Kubu pomoći ruskom predsedniku Vladimiru Putinu.

- Ne pomaže mu to. On izgubi jedan brod nafte, samo se o tome radi. Ako hoće to da uradi i ako druge zemlje hoće to da urade, to meni mnogo ne smeta - rekao je Tramp.

Kuba - Restrikcije i nestašice nafte u Havani

On je rekao da "to neće imati uticaj" i da je "Kuba gotova".

- Oni imaju loš režim. Imaju vrlo loše i korumpirano vođstvo, i da li dobiju brod nafte ili ne neće imati uticaj - rekao je Tramp.

- Više bih voleo da dozvolim da uđe (tanker) bilo da je to Rusija ili bilo ko drugi zato što je narodu potrebno grejanje... i sve te stvari - rekao je Tramp

Kuba nije dobila tanker sa naftom tri meseca

Tramp je zapretio da će uvesti tarife svakoj zemlji koja šalje sirovu naftu na Kubu, nakon čega je Meksiko, najveći dobavljač posle Venecuele, obustavio svoje isporuke.

Kao rezultat toga, Kuba nije dobila tanker sa naftom već tri meseca, prema rečima predsednika Migela Dijaza-Kanela.

Ovo je pogoršalo energetsku krizu koja je dovela do niza nestanaka struje širom zemlje sa deset miliona stanovnika.