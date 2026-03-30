POGLEDAJTE DRAMATIČAN DOLAZAK AHMEDA AL-ŠARE U BERLIN: Grad pod NEVIĐENOM opsadom policije! "Neka kancelar Merc sada plati troškove" (VIDEO)
Sirijski prelazni predsednik Ahmed al-Šara doputovao je u Berlin pod nezapamćenim merama bezbednosti, što je izazvalo potpuni saobraćajni kolaps u centru nemačke prestonice. Zbog dolaska osobe koja je označena kao visoki bezbednosni rizik, policija je blokirala vladin kvart i uvela stroge zone zabrane okupljanja oko hotela Ric Karlton i kabineta kancelara.
Al-Šara se tokom ove posete sastaje sa saveznim predsednikom Frank-Valterom Štajnmajerom i kancelarom Fridrihom Mercom, čime nadoknađuje ranije odloženi put iz januara. Glavne teme ovih razgovora na vrhu biće masovni povratak sirijskih izbeglica u domovinu i planovi za obnovu zemlje koja je teško razorena dugogodišnjim građanskim ratom.
Dok traju zvanični sastanci, u gradu vlada haos zbog najavljenih demonstracija i pristalica i protivnika sirijskog lidera.
Policija očekuje više hiljada ljudi na protestima kod Brandenburške kapije i Glavne železničke stanice, što dodatno opterećuje bezbednosni aparat koji već obezbeđuje i berlinski polumaraton.
Povodom ove posete oštro je reagovao i predsednik sindikata policije Štefan Ve, koji je kritikovao kancelara Merca zbog preopterećenja policijskih snaga.
On je poručio da prestonička policija radi na granici izdržljivosti i dodao da bi kancelar sam trebalo da „plati račun“ za ovolike troškove obezbeđenja ako je već zvao Al-Šaru u goste.
