Slušaj vest

Kina je sankcionisala jednog poslanika iz Japana koji je blizak premijerki Sanae Takaiči, optužujući ga za "zaveru sa separatistima na Tajvanu". Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da sankcije uključuju zabranu ulaska Keidžiju Furuji u Kinu, uključujući Hong Kong i Makao, i zabranu njegovih aktivnosti sa organizacijama i pojedincima u Kini.

Furuja predvodi savet japansko-tajvanskih poslanika i redovno je posećivao Tajvan.

Posećivao Tajvan uprkos snažnom protivljenju Pekinga

Nedavno je posetio glavni grad Tajvana, Tajpej, gde je sredinom marta razgovarao sa tajvanskim predsednikom Lai Čing-teom.

Kina je optužila Furuju da je više puta posećivao Tajvan uprkos snažnom protivljenju Pekinga i da je "sarađivao sa separatističkim snagama za nezavisnost Tajvana".

Ministarstvo je saopštilo da Furujine aktivnosti krše princip jedne Kine i "grubo se mešaju u unutrašnje poslove, ozbiljno podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet Kine".

Furuja je rekao da je obaveštenje o sankcijama dobio preko japanskog Ministarstva spoljnih poslova.

On je branio svoje postupke, rekavši novinarima da je "sasvim prirodno" da parlamentarne grupe promovišu razmenu između zemalja sa zajedničkim vrednostima.