Parlament Izraela je posle maratonske sednice koja je trajala celu noć, izglasao državni budžet za 2026. godinu osiguravajući da vlada premijera Benjamina Netanjahua može da završi svoj mandat do jeseni.

Izrael je morao da usvoji budžet pre 1. aprila da bi izbegao pokretanje prevremenih izbora. Netanjahu i dalje ima pravo da ih raspiše ako mu to zatreba.

Izraelska opozicija je osudila budžet zbog povećanja finansiranja ultraortodoksnih zajednica u Izraelu u vreme rastućih troškova zbog rata u Iranu i još se oporavlja od dvogodišnjeg rata u Gazi.

Lapid: Najveća krađa u istoriji države

Opozicioni lider Jair Lapid nazvao je to "najvećom krađom u istoriji države".

"Vlada proždrljivosti i utaje izvršila je noćnu pljačku", napisao je na X bivši premijer Naftali Benet, za koga se očekuje da će se suprotstaviti Netanjahuu na predstojećim izborima.

Opozicione stranke su bile posebno gnevne zbog amandmana u poslednjem trenutku kojim se ultraortodoksnim školama daje dodatnih 250 miliona dolara.

Gnev je porastao i u ultraortodoksnoj zajednici zbog odbijanja njenog rukovodstva da dozvoli mladićima da služe u vojsci kojoj je sada potreban svaki vojnik zbog ratova s Iranom i protiv pokreta Hezbolah u Libanu. Vojna služba je obavezna za većinu Jevreja.

Budžet je usvojen sa 62:55 glasova.