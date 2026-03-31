STRAVIČNE POPLAVE POGODILE AGVANISTAN: Raste broj poginulih, stradale i životnje, uništene kuće i putevi (FOTO/VIDEO)
Broj žrtava teškog nevremena u inače sušnom Avganistanu porastao je na 28, saopštile su tamošnje vlasti.
Više od 45 osoba je povređeno u nevremenu koje traje poslednja četiri dana u toj inače sušnoj zemlji.
Oluje i obilne padavine u poslednjih nekoliko dana pogodile su više provincijauz poplave, odrone i udare groma, saopštila je Nacionalna uprava za vanredne situacije Avganistana, dodajući da broj žrtava može porasti kako budu pristizale dodatne informacije.
Teške vremenske nepogode uništile su 130 kuća i oštetile još 436, dok je više od 240 životinja stradalo, 93 kilometra puteva uništeno, a kanali za navodnjavanje i poljoprivredno zemljište oštećeni, navodi uprava.
Ukupno je pogođeno 1.130 porodica.
Većinom planinski Avganistan ima oštru kontinentalnu klimu s jakim zimama i vrelim, sušnim letima, uz ekstremne vremenske prilike, sa snegom i obilnim kišama koje izazivaju bujične poplave, često ubijajući desetine, ili čak stotine ljudi odjednom.
(Kurir.rs/Beta)