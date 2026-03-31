Slušaj vest

Broj žrtava teškog nevremena u inače sušnom Avganistanu porastao je na 28, saopštile su tamošnje vlasti.

Više od 45 osoba je povređeno u nevremenu koje traje poslednja četiri dana u toj inače sušnoj zemlji.

Oluje i obilne padavine u poslednjih nekoliko dana pogodile su više provincijauz poplave, odrone i udare groma, saopštila je Nacionalna uprava za vanredne situacije Avganistana, dodajući da broj žrtava može porasti kako budu pristizale dodatne informacije.

Poplave u Avganistanu Foto: Sibghatullah/AP, STRINGER/EPA

Teške vremenske nepogode uništile su 130 kuća i oštetile još 436, dok je više od 240 životinja stradalo, 93 kilometra puteva uništeno, a kanali za navodnjavanje i poljoprivredno zemljište oštećeni, navodi uprava.

Ukupno je pogođeno 1.130 porodica.

Većinom planinski Avganistan ima oštru kontinentalnu klimu s jakim zimama i vrelim, sušnim letima, uz ekstremne vremenske prilike, sa snegom i obilnim kišama koje izazivaju bujične poplave, često ubijajući desetine, ili čak stotine ljudi odjednom.