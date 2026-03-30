Na prvi pogled ne izgleda ništa specijalno

Nosač dug 257 metara nosi više od 3.000 marinaca i mornara na brodu, zajedno sa transportnim avionima za vertikalno poletanje i sletanje (VTOL), kao što je MV-22B Osprej.

Raspoređivanje Tripolija podstiče spekulacije o američkoj kopnenoj ofanzivi u Iranu.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) je izjavila da flotila koja čuva Tripoli takođe uključuje transportne i borbene avione "kao i opremu za amfibijske napade".

USS Tripoli Foto: Aaron Favila/AP

Objavljene fotografije prikazuju helikoptere Sihok na palubi broda i avione Osprej koji se koriste za transport trupa. Jedna fotografija prikazuje i lovački avion F-35.

Tripoli je u službi od 2020. godine. Dug je 257 metara i širok 32 metra, a nosi brojne avione i helikoptere na palubi.

Faktički, Tripoli predstavlja "mali nosač aviona" - mnogo manji od, na primer, USS Gerald R. Forda koji je dug 337 metara.

Ali ipak, misija Tripolija u iranskom ratu je potpuno drugačija.

Šta može da uradi ovaj brod?

Brod je prvenstveno projektovan za avione i helikoptere koji mogu da polete i slete vertikalno ili lete na kratkim udaljenostima - omogućavajući brzo raspoređivanje trupa na obalu.

Da bi se maksimizirao prostor, takozvani "well deck" je izostavljen tokom izgradnje. Ovaj prostor se obično koristi za desantne čamce, hoverkrafte ili amfibijska vozila.

Američki jurišni desantni brod "USS Tripoli" Foto: Aaron Favila/AP

Na USS Tripoli, ovaj prostor je sačuvan za proširenu hangarsku palubu, dva znatno šira skladišta sa visokom rampom, svako opremljeno dizalicom za avione.

Dalja poboljšanja uključuju fleksibilan komandni i kontrolni kompleks, bolnicu na brodu i više prostora za rezervne delove aviona.

Na brodu se, između ostalog, nalaze avioni tipa MV-22B Osprey sposobni za vertikalno poletanje i sletanje. Oni se obično koriste za prevoz trupa na obalu. Takođe na brodu su teški transportni helikopteri CH-53K King Stallion i borbeni helikopteri AH-1Z Viper. Brod takođe može da primi približno 20 višenamenskih borbenih aviona F-35B.

Osprej Foto: Youtube prtscr / Gung Ho Vids

Ovi stelt borbeni avioni su takođe sposobni za vertikalno poletanje i sletanje.F-35B je dobro prilagođen za pružanje bliske vazdušne podrške.

Radi samoodbrane, amfibijski brod je teško naoružan, uključujući rakete zemlja-vazduh Rim-162 (dometa 50 kilometara) dizajnirane za presretanje krstarećih raketa.

Takođe nosi rakete Rim-116 (dometa 10 kilometara) za presretanje protivbrodskih raketa, kao i brzometne topove.