Kapetan ruskog broda "flote iz senke", Kinez Čen Žangđi osuđen je danas pred sudom u Brestu u Francuskoj na godinu dana zatvora i novčanu kaznu od 150.000 evra zbog odbijanja poslušnosti francuskoj mornarici.

Sud je izdao i nalog za njegovo hapšenje jer kapetan nije bio prisutan na izricanju presude.

Francuski vojnici su u septembru prošle godine kod ostrva Uesan izvršili opasnu operaciju zaustavljanja tankera „Borakej“, nakon što je kapetan odbio da dozvoli inspekciju svog broda dugog 244 metra. Brod pripada ruskoj "floti iz senke", bio je pod sankcijama Evropske unije i prevozio je rusku naftu namenjenu Indiji.

Odbrana: Francuski sud nije nadležan za događaje u međunarodnim vodama

Pre samog presretanja, tanker je plovio bez vidljivih obeležja, da bi potom istakao lažnu zastavu Benina. Na brodu su identifikovana i dva pripadnika ruske privatne bezbednosne firme koji su bili zaduženi za nadzor posade i prikupljanje obaveštajnih podataka.

Odbrana je tražila oslobađanje tvrdeći da francuski sud nije nadležan za događaje u međunarodnim vodama, ali je sud ipak prihvatio zahteve tužilaštva.