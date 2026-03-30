Talas letelica pogodio je industrijske pogone i stambene zgrade, uz presretanje desetina meta iznad grada Taganroga i regije.
zadat snažan udarac rusiji
IMA MRTVIH I RANJENIH! Ukrajina gađala Taganrog na jugu Rusije, ciljana KLJUČNA fabrika vojnih aviona i dronova! Objavljeni snimci EKSPLOZIJA (FOTO/VIDEO)
Slušaj vest
Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve u južnom ruskom gradu Taganrogu, važnom za rusko ratno vazduhoplovstvo, usmrtivši jednu osobu i ranivši osam osoba, objavila je gradonačelnica Svetlana Kambulova agenciji TASS u ponedeljak.
Rekla je da su pogođene brojne zgrade i fabrike.
U tom gradu na istočnoj obali Azovskog mora nalazi se fabrika aviona i dve fabrike za proizvodnju dronova i delova za bespilotne letelice.
Nad Taganrogom je u noći na utorak presretnuto više od 60 dronova i još šest u regiji Rostov, objavio je guverner Jurij Slijusar.
Ukrajinaje u poslednje vreme pojačala napade na naftna postrojenja i na vojnu industriju na teritoriju Rusije.
(Kurir.rs/Jutarnji.hr/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)
1 · Reaguj
4