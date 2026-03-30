Ukrajinski dronovi pogodili su ciljeve u južnom ruskom gradu Taganrogu, važnom za rusko ratno vazduhoplovstvo, usmrtivši jednu osobu i ranivši osam osoba, objavila je gradonačelnica Svetlana Kambulova agenciji TASS u ponedeljak.

Rekla je da su pogođene brojne zgrade i fabrike.

U tom gradu na istočnoj obali Azovskog mora nalazi se fabrika aviona i dve fabrike za proizvodnju dronova i delova za bespilotne letelice.

Nad Taganrogom je u noći na utorak presretnuto više od 60 dronova i još šest u regiji Rostov, objavio je guverner Jurij Slijusar.

Ukrajinaje u poslednje vreme pojačala napade na naftna postrojenja i na vojnu industriju na teritoriju Rusije.

