Američki predsednik Donald Tramp kritikovao je nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog nedostatka pomoći u obezbeđivanju Ormuskog moreuza.

Na konferenciji Inicijative za buduća ulaganja u Majami Biču, Florida, Tramp je prvo ponovo napao saveznike NATO-a Francusku i Veliku Britaniju. A onda se osvrnuo na Nemačku.

„Nemački kancelar - to su svi moji prijatelji - Fridrih. Nemački kancelar je rekao: 'To nije naš rat'.“

Tramp je dodao da čak ni tada rat u Ukrajini nije rat Sjedinjenih Država.

Dan ranije, Tramp je kritikovao Nemačku.

Smatrao je „neprikladnim“ što je nemačka strana rekla: „Ovo nije naš rat“. Međutim, nije pomenuo konkretno ime i izjavu je pripisao šefu vlade, piše Dojče vele.

Ta rečenica je prvobitno došla od nemačkog ministra odbrane Borisa Pistorijusa.

Ali kontradikcije ostaju: nemački ministar spoljnih poslova Johan Vadeful je u izjavi za prvi program nemačke televizije ARD u petak uveče rekao da su ministri spoljnih poslova G7 uspeli da smire tenzije sa SAD i da su se sastali „u prijateljskoj atmosferi“.

Mercove ozbiljne sumnje

Nemački kancelar Fridrih Merc sve otvorenije kritikuje politiku svog saveznika u Beloj kući, američkog predsednika Donalda Trampa, prema Iranu.

Na „F.A.Z. Kongresu 2026“ u Frankfurtu, Merc je govorio o svom telefonskom razgovoru sa Trampom i rekao: „Ono što Tramp trenutno radi nije deeskalacija i pokušaj da se postigne mirno rešenje, već masovna eskalacija sa neizvesnim ishodom“, koja preti svima.

Merc je takođe doveo u pitanje ratne ciljeve SAD: „Da li je promena režima zaista cilj? Ako je to cilj, ne verujem da će biti postignut. To se uglavnom završilo neuspehom.“

Rekao je da „nije ubeđen“ da akcije SAD i Izraela mogu dovesti do uspeha.

Merc se nije složio: „Naravno, posledice ovog rata su posledice koje i mi moramo da snosimo, i to veoma direktno.“

Govoreći o iranskim raketama, Merc je rekao: „Ovo su već ozbiljne pretnje od kojih moramo da se zaštitimo.“

Telefonski razgovor Trampa i Merca

U telefonskom razgovoru sa Trampom, Merc je očigledno direktno odgovorio na njegove kritike: „Rekao sam mu, ako želite da vam pomognemo, onda nas pitajte unapred, a ne kasnije preko novina."

- Takvo ponašanje jednostavno ne možemo da prihvatimo. To nećemo dozvoliti - poručio je Merc.

Prema rečima kancelara, Tramp je prihvatio da se NATO neće mešati u borbe.

Američki predsednik mu je više puta rekao da mu NATO nije potreban.

Međutim, Merc je najavio moguću podršku za period posle rata sa Iranom. „Možemo to da uradimo“, rekao je o mogućem učešću Bundesvera, na primer u razminiranju Ormuskog moreuza. Preduslov je mandat UN, NATO-a ili EU i odluka Bundestaga.

Trenutno je, međutim, diskusija o tome „prilično teoretska“. Merc nije želeo da da procenu kraja rata. Međutim, ironično je upozorio: u sukobima „koji bi trebalo da traju samo nekoliko dana“, „poslednje dve godine“ su često najveći problem.

Tramp preti partnerima iz NATO-a

Američki predsednik je zatražio pomoć saveznika iz NATO-a u vojnom obezbeđivanju plovidbe kroz Ormuski moreuz, koji je praktično blokiran zbog rata sa Iranom.

Pošto saveznici iz NATO-a nisu udovoljili ovom zahtevu, on ih je više puta oštro kritikovao.

U petak je Tramp doveo u pitanje podršku SAD drugim partnerima iz NATO-a.

- Uvek bismo bili tu za njih, ali sada, s obzirom na njihovo ponašanje, možda više ne moramo, zar ne? - rekao je Tramp.

Merc je ranije kritikovao Trampove postupke u ratu sa Iranom.