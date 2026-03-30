Naoružani muškarci ubili su više od 70 ljudi u Južnom Sudanu tokom vikenda, zbog sukoba oko rudnika zlata na periferiji glavnog grada, potvrdio je portparol policije.

Snimak sa desetinama tela koja leže na zemlji pojavio se na internetu, a lokalni novinar je rekao da se veruje da su mnoge druge žrtve pobegle u šumu.

Rudnik zlata u tom području ranije je bio mesto čestih sukoba ilegalnih rudara i rudarskih kompanija.

Portparol policije rekao je da još nemaju dovoljno informacija.

- Sve što znam je da su nepoznati naoružani muškarci napali rudnik zlata. Više od 70 ljudi je mrtvo, a mnogo njih je povređeno - rekao je on.

Opoziciona političko-vojna organizacija u Južnom Sudanu osudila je napad danas i optužila vladine snage.

"Rudnik se nalazi u zoni koja je u potpunosti pod isključivom kontrolom vlade. Posledično, puna odgovornost za masakr leži na njihovim snagama", navodi se u saopštenju opozicije.

Portparol vojske je agenciji AP rekao da ne može da komentariše incident.

Lokalna organizacija za ljudska prava osudila je napad i pozvala na "efikasno upravljanje i nadzor u oblastima bogatim resursima".