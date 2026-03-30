Navodi se da Tramp još uvek nije doneo odluku, ali da "ostaje generalno otvoren za tu ideju."

Tramp je prethodno rekao da su SAD i Iran imali "direktne i indirektne" sastanke i poručio da su novi iranski lideri "veoma razumni".

Koliko je verovatno bilo kakvo iskrcavanje američkih vojnika na tlo Irana, za "Puls Srbije", govorili su Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i Aleksandar Stanković, politički analitičar.

- U pregovorima, početne pozicije obično su maksimalističke, a kroz runde pregovora traži se srednje rešenje. Kao što glasi poznata poslovica, najbolji sporazumi su oni koji ne zadovoljavaju potpuno ni jednu stranu. Kada je reč o predlogu od 15 tačaka koji je izašao iz administracije Donalda Trampa, jasno je da Iranu ne odgovara - rekao je Stanković.

Aleksandar Stanković, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Strategija iza kulisa

Kako je Stanković istakao, predlog administracije Trampa pokazuje kombinaciju diplomatije i ograničenih akcija, ali pravi cilj i efekti još nisu potpuno jasni.

- Ipak, važno je napomenuti da sam Tramp nije sastavljao te tačke - to su radili stručnjaci iz njegove administracije s ciljem da odbiju predlog, ali i da provere reakcije i "puls" Irana po određenim pitanjima. Ovo ide uz kombinaciju diplomatskih pregovora i ograničenih vojnih akcija preko Izraela, uz istovremeno izbegavanje udara na energetska postrojenja. U celini, možemo videti američku strategiju kojom pokušavaju da reše pitanje Irana, u koje su ušli bez jasne potrebe - objasnio je.

Tramp je, vođen impulsom, uvučen u niz konflikata gde njegova moć deluje više komično nego odlučno, naveo je Čoban.

- Sa pozicije sile, najgore što može da se desi je da počnete da ispadate smešni. Tramp se već našao u takvoj situaciji nakon slavodobitnog događaja u Venecueli - bukvalno kao dete koje je dobilo novu igračku i sad ide po prodavnicama otimajući svakog plišanog medu koji mu se dopadne. Nakon toga je nasrnuo na Grenland, Evropljani su reagovali oštrije, i na kraju je uvučen u ovaj konflikt - istakao je Čoban.

Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe Foto: Kurir Televizija

- Zanimljivo je da smo za emisiju Diplomata imali intervju sa libanskim ambasadorom, koji tvrdi da je Hezbolah uveo Liban u rat sa Izraelom, dok je iranski ambasador dan ranije rekao da je Netanjahu navukao Trampa i praktično ga uveo u rat. Koga god da je "uveo", rat traje mnogo duže nego što su predviđali. Iako su tvrdili da su uništili sve iranske lanserne rakete, to se nije desilo - ceo Bliski istok i dalje gori - zaključio je.

