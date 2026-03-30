Slušaj vest

Navodi se da Tramp još uvek nije doneo odluku, ali da "ostaje generalno otvoren za tu ideju."

Tramp je prethodno rekao da su SAD i Iran imali "direktne i indirektne" sastanke i poručio da su novi iranski lideri "veoma razumni".

Koliko je verovatno bilo kakvo iskrcavanje američkih vojnika na tlo Irana, za "Puls Srbije", govorili su Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe i Aleksandar Stanković, politički analitičar.

- U pregovorima, početne pozicije obično su maksimalističke, a kroz runde pregovora traži se srednje rešenje. Kao što glasi poznata poslovica, najbolji sporazumi su oni koji ne zadovoljavaju potpuno ni jednu stranu. Kada je reč o predlogu od 15 tačaka koji je izašao iz administracije Donalda Trampa, jasno je da Iranu ne odgovara - rekao je Stanković.

Sequence 01.01_01_20_14.Still003.jpg
Aleksandar Stanković, politički analitičar

Strategija iza kulisa

Kako je Stanković istakao, predlog administracije Trampa pokazuje kombinaciju diplomatije i ograničenih akcija, ali pravi cilj i efekti još nisu potpuno jasni.

- Ipak, važno je napomenuti da sam Tramp nije sastavljao te tačke - to su radili stručnjaci iz njegove administracije s ciljem da odbiju predlog, ali i da provere reakcije i "puls" Irana po određenim pitanjima. Ovo ide uz kombinaciju diplomatskih pregovora i ograničenih vojnih akcija preko Izraela, uz istovremeno izbegavanje udara na energetska postrojenja. U celini, možemo videti američku strategiju kojom pokušavaju da reše pitanje Irana, u koje su ušli bez jasne potrebe - objasnio je.

Tramp je, vođen impulsom, uvučen u niz konflikata gde njegova moć deluje više komično nego odlučno, naveo je Čoban.

Sa pozicije sile, najgore što može da se desi je da počnete da ispadate smešni. Tramp se već našao u takvoj situaciji nakon slavodobitnog događaja u Venecueli - bukvalno kao dete koje je dobilo novu igračku i sad ide po prodavnicama otimajući svakog plišanog medu koji mu se dopadne. Nakon toga je nasrnuo na Grenland, Evropljani su reagovali oštrije, i na kraju je uvučen u ovaj konflikt - istakao je Čoban.

Sequence 01.01_05_13_13.Still004.jpg
Robert Čoban, predsednik Kolor pres grupe

- Zanimljivo je da smo za emisiju Diplomata imali intervju sa libanskim ambasadorom, koji tvrdi da je Hezbolah uveo Liban u rat sa Izraelom, dok je iranski ambasador dan ranije rekao da je Netanjahu navukao Trampa i praktično ga uveo u rat. Koga god da je "uveo", rat traje mnogo duže nego što su predviđali. Iako su tvrdili da su uništili sve iranske lanserne rakete, to se nije desilo - ceo Bliski istok i dalje gori - zaključio je.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

