Američki državni sekretar Marko Rubio nije birao reči kada je kritikovao iranske vlasti, opravdavajući napad na Iran.

"Ti ljudi su ludaci. Oni su nisu normalni. Oni su religiozni fanatici kojima se nikada ne sme dozvoliti da poseduju nuklearno oružje jer imaju apokaliptičnu viziju budućnosti", rekao je Rubio.

Rubio se osvrnuo na prošlost.

"Da su ikada došli nama i rekli - napustićemo ideje o nuklearnom oružju kao i svaka zemlja, dakle, da koriste nuklearno gorivo u miroljubive svrhe, priča bi bila drugačija. Da su rekli - prestaćemo da podržavamo terorističke grupe u regionu... Pogledajte region.

Marko Rubio Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Svaka teroristička grupa u regionu je povezana sa iranskim režimom. Huti, Hezbolah, Hamas, šiitska milicija koja napada u Iraku. Sve vodi ka Teheranu. To se mora rešiti. Da je Iran to želeo da reši, ne bismo imali ovaj razgovor. Oni nastavljaju da idu ka nuklearnom oružju", rekao je Rubio.

(Kurir.rs/P.V.)

