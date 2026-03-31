IRANSKI AMBASADOR OSTAJE U BEJRUTU: Liban ga prethodno proglasio personom non grata
Iran je danas saopštio da će ambasador u Libanu Mohamed Reza Šibani, koga je Vlada Libana proglasila za personu non grata, ostati u Bejrutu.
- Naša ambasada u Libanu je aktivna. Naš ambasador, nakon komentara relevantnih libanskih tela i donetih zaključaka, nastaviće svoju misiju u Bejrutu i još uvek je tamo - rekao je novinarima portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei.
Libanski zvaničnici za sada nisu komentarisali ovaj stav Irana.
Libanska militantna grupa Hezbolah ušla je u rat na strani Irana i napala Izrael, koji je odgovorio invazijom na južni Liban i bombardovanjem delova glavnog grada, Bejruta.
Zdravstveni zvaničnici u Libanu kažu da je poginulo preko 1.200 ljudi, a raseljeno preko milion ljudi.
"Jutros, iranski ambasador pije kafu u Bejrutu i ismeva zemlju domaćina. Liban je virtuelna zemlja koju je Iran efikasno okupirao", napisao je danas na društvenoj mreži Iks ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar.
Liban, koji je pod sve većim pritiskom da razoruža Hezbolah, ranije ovog meseca je objavio zabranu svojih vojnih aktivnosti, kao i aktivnosti iranske Revolucionarne garde, nakon čega je usledila naredba o proterivanju ambasadora.
Hezbolah je to nazvao "nepromišljenom i osudljivom merom" i "jasnom kapitulacijom pred spoljnim pritiscima i diktatima", a organizovali su i skup u blizini iranske ambasade kako bi podržali ambasadora.
