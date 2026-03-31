Iran je danas saopštio da će ambasador u Libanu Mohamed Reza Šibani, koga je Vlada Libana proglasila za personu non grata, ostati u Bejrutu.

- Naša ambasada u Libanu je aktivna. Naš ambasador, nakon komentara relevantnih libanskih tela i donetih zaključaka, nastaviće svoju misiju u Bejrutu i ​​još uvek je tamo - rekao je novinarima portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagaei.

Libanski zvaničnici za sada nisu komentarisali ovaj stav Irana.

Libanska militantna grupa Hezbolah ušla je u rat na strani Irana i napala Izrael, koji je odgovorio invazijom na južni Liban i bombardovanjem delova glavnog grada, Bejruta.

Bejrut nakon izraelskih napada Foto: ibrahim AMRO / AFP / Profimedia, Bilal Hussein/AP

Zdravstveni zvaničnici u Libanu kažu da je poginulo preko 1.200 ljudi, a raseljeno preko milion ljudi.

"Jutros, iranski ambasador pije kafu u Bejrutu i ​​ismeva zemlju domaćina. Liban je virtuelna zemlja koju je Iran efikasno okupirao", napisao je danas na društvenoj mreži Iks ministar spoljnih poslova Izraela Gideon Sar.

Izraelski napad na centar Bejruta u Libanu Foto: Hussein Malla/AP

Liban, koji je pod sve većim pritiskom da razoruža Hezbolah, ranije ovog meseca je objavio zabranu svojih vojnih aktivnosti, kao i aktivnosti iranske Revolucionarne garde, nakon čega je usledila naredba o proterivanju ambasadora.

Hezbolah je to nazvao "nepromišljenom i osudljivom merom" i "jasnom kapitulacijom pred spoljnim pritiscima i diktatima", a organizovali su i skup u blizini iranske ambasade kako bi podržali ambasadora.

(Kurir.rs/Beta)

