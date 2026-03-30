Objavljivanje je usledilo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojećih bezbednosnih tampon-zona".

Snimak, napravljen opremom za noćno osmatranje, prikazuje vojnike kako se kreću po terenu prekrivenom snegom.

Vojnici Alpinističke jedinice izveli ciljanu operaciju u planinskom području

- Vojnici iz Alpinističke jedinice sproveli su ciljanu operaciju preko složenog terena prekrivenog snegom, od sirijske planine Hermon do područja planine Dov, sa ciljem pronalaženja i razgradnje terorističke infrastrukture, prikupljanja ključnih obaveštajnih podataka, kao i sprečavanja terorističkih organizacija da uspostave uporište duž južnog Libana - stoji u objavi na Iksu.

Izraelski premijer je prethodno izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu grupu Hezbolah, koju podržava Iran. Tokom posete severnom Izraelu poručio je: "Odlučni smo da iz temelja promenimo situaciju na severu."

- Eliminisali smo hiljade Hezbolahovih terorista, a iznad svega, uklonili smo ogromnu pretnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmerene na uništenje izraelskih gradova - rekao je Netanjahu, ali je ipak upozorio:

- Hezbolah još uvek ima preostalu sposobnost ispaljivanja raketa na nas.