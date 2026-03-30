NEVEROVATAN SNIMAK! VELESLALOM IZRAELSKIH VOJNIKA NA PLANINI HERMON: Na skijama uleću iz Sirije u južni Liban kako bi se obračunali sa Hezbolahom! (VIDEO)
Objavljivanje je usledilo nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu najavio proširenje izraelske invazije na to područje radi dodatnog širenja, kako je rekao, "postojećih bezbednosnih tampon-zona".
Snimak, napravljen opremom za noćno osmatranje, prikazuje vojnike kako se kreću po terenu prekrivenom snegom.
Vojnici Alpinističke jedinice izveli ciljanu operaciju u planinskom području
- Vojnici iz Alpinističke jedinice sproveli su ciljanu operaciju preko složenog terena prekrivenog snegom, od sirijske planine Hermon do područja planine Dov, sa ciljem pronalaženja i razgradnje terorističke infrastrukture, prikupljanja ključnih obaveštajnih podataka, kao i sprečavanja terorističkih organizacija da uspostave uporište duž južnog Libana - stoji u objavi na Iksu.
Izraelski premijer je prethodno izjavio da je vojsci naredio da pojača napade na militantnu grupu Hezbolah, koju podržava Iran. Tokom posete severnom Izraelu poručio je: "Odlučni smo da iz temelja promenimo situaciju na severu."
- Eliminisali smo hiljade Hezbolahovih terorista, a iznad svega, uklonili smo ogromnu pretnju od 150.000 projektila i raketa koje su bile usmerene na uništenje izraelskih gradova - rekao je Netanjahu, ali je ipak upozorio:
- Hezbolah još uvek ima preostalu sposobnost ispaljivanja raketa na nas.
Sve o ratu Izraela i Amerike protiv Irana možete naći OVDE.
