"NORMALNI LJUDI GOVORE O PREKIDU VATRE ZAUVEK, A NE NA NEKOLIKO DANA" Zelenski kaže da je Ukrajina spremna za primirje na Uskrs
Ukrajinska strana spremna je za prekid vatre tokom uskršnjih praznika. Ovo je novinarima izjavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i podsetio na prethodno iskustvo sa Rusijom.
„Podržavali smo sve formate završetka rata, vi to znate, ali samo kada se ne gubi dostojanstvo i nezavisnost naše države. Prekid vatre, bilo koji formati, kao što smo već danas govorili, i potpuni, i energetski… spremni smo za prekid vatre tokom uskršnjih praznika“, rekao je on.
"Po mom mišljenju, ako ćemo iskreno, normalni ljudi koji poštuju život govore o prekidu vatre i završetku rata zauvek, a ne na nekoliko dana. Naravno, spremni smo na bilo kakve kompromise, osim kompromisa sa našim, kao što sam rekao, dostojanstvom i suverenitetom“, dodao je predsednik Ukrajine.
Prošle godine predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je "uskršnje primirje", koje je podrazumevalo obustavu svih borbenih dejstava u Ukrajini od večeri 19. aprila do ponoći 21. aprila.
U Ministarstvu odbrane Rusije saopštili su da će okupacione snage poštovati režim prekida vatre pod uslovom da ga se Kijev uzajamno pridržava. Ali, onda su usledile međusobne optužbe, jer je prekid vatre prekršen.
