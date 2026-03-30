Ukrajinska strana spremna je za prekid vatre tokom uskršnjih praznika. Ovo je novinarima izjavio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i podsetio na prethodno iskustvo sa Rusijom.

„Podržavali smo sve formate završetka rata, vi to znate, ali samo kada se ne gubi dostojanstvo i nezavisnost naše države. Prekid vatre, bilo koji formati, kao što smo već danas govorili, i potpuni, i energetski… spremni smo za prekid vatre tokom uskršnjih praznika“, rekao je on.

"Po mom mišljenju, ako ćemo iskreno, normalni ljudi koji poštuju život govore o prekidu vatre i završetku rata zauvek, a ne na nekoliko dana. Naravno, spremni smo na bilo kakve kompromise, osim kompromisa sa našim, kao što sam rekao, dostojanstvom i suverenitetom“, dodao je predsednik Ukrajine.

Prošle godine predsednik Rusije Vladimir Putin proglasio je "uskršnje primirje", koje je podrazumevalo obustavu svih borbenih dejstava u Ukrajini od večeri 19. aprila do ponoći 21. aprila.